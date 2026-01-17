Cuba enfrenta otro día a oscuras con déficit eléctrico por encima de los 1,800 MW

Cuba volvió a amanecer este sábado con cortes eléctricos generalizados y un pronóstico oficial que sitúa el déficit en el horario pico por encima de los 1,800 MW, según el parte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) divulgado por la Unión Eléctrica.
Para la hora de mayor demanda, la entidad prevé una disponibilidad de 1,366 MW frente a una demanda máxima de 3,200 MW, lo que deja un déficit de 1,834 MW y una afectación estimada de 1,864 MW si se mantienen las condiciones previstas.
El informe indica que la jornada anterior el servicio estuvo afectado durante las 24 horas. El suministro se logró restablecer completamente por un corto lapso a las 03:14 a.m. de este sábado, pero volvió a interrumpirse a las 04:43 a.m.
La máxima afectación del viernes fue de 1,910 MW a las 18:20, por encima de lo pronosticado, debido a que permanecieron fuera de servicio las unidades 5 y 6 de la CTE Renté, precisa el documento.
A las 06:00 a.m., la UNE reportó una disponibilidad de 1,330 MW y una demanda de 1,870 MW, con 660 MW afectados en ese momento. Para el horario de la media, se estimaba una afectación de 1,050 MW.
Entre las incidencias relevantes del SEN, el parte menciona averías en la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la 2 de la CTE Felton, la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo
Además, se reportan unidades en mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).
La UNE cifra en 734 MW las limitaciones en la generación térmica y por falta de combustible hay más de 1,100 MW fuera.
El régimen atribuye otra porción significativa de la afectación a problemas de combustible y lubricantes. El parte detalla que hay 95 centrales de generación distribuida afectadas, con 901 MW; 36 MW de la patana de Melones, 39 MW de la patana de Regla y 155 MW indisponibles por falta de lubricante.
En total, el documento calcula 1,131 MW afectados por esta causa.
El director del Despacho Nacional de Carga, Félix Estrada Rodríguez, confirmó que la afectación del pico del viernes fue de 1,910 MW y señaló que se incorporaron equipos como la unidad 1 de Felton (operando establemente en 135 MW) y la máquina 8 de Mariel.
También indicó que la unidad 6 de Renté entró en la madrugada, lo que permitió el "breve" restablecimiento total del servicio antes de que se reanudaran las interrupciones.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
¿Cuál es el déficit eléctrico actual en Cuba?
El déficit eléctrico actual en Cuba supera los 1,800 MW, según el reporte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta situación se ha mantenido con variaciones durante varios meses, con picos de afectación que incluso han llegado a casi 2,000 MW en diferentes momentos.
¿Cuáles son las causas principales de los apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba son causados principalmente por averías en las unidades termoeléctricas, mantenimiento prolongado, y una severa escasez de combustible y lubricantes. Además, el deterioro estructural del sistema eléctrico y la falta de inversiones adecuadas han contribuido a la crisis energética que enfrenta el país.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la población cubana?
La crisis eléctrica impacta significativamente la vida cotidiana de los cubanos. Los apagones prolongados impiden el uso de electrodomésticos, la refrigeración de alimentos, y afectan servicios esenciales como hospitales y la infraestructura urbana. Esto genera un ambiente de frustración y desesperanza entre la población.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar la crisis eléctrica?
A pesar de la gravedad de la crisis, el gobierno cubano ha mostrado una limitada capacidad para resolver el problema. Aunque se han incorporado nuevos parques solares fotovoltaicos, su aporte es insuficiente para cubrir el déficit energético. La falta de planificación y mantenimiento adecuado de la infraestructura eléctrica sigue siendo un problema crítico.
