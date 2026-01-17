"Ofrecieron sus vidas en una fiera batalla": Díaz-Canel exalta a los militares cubanos muertos en Venezuela

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que los 32 militares cubanos muertos en Caracas durante la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, "ofrecieron sus vidas" en una batalla que, según sus palabras, los engrandece como ejemplo de heroísmo.

Durante el homenaje celebrado en la Tribuna Antiimperialista, Díaz-Canel sostuvo que, cuando el mundo parece abandonar las utopías y rendirse ante el dinero y la tecnología, los cubanos combatieron hasta el final.

"¡... 32 valientes cubanos ofrecen sus vidas y se agigantan, en una fiera batalla hasta la última bala!, ¡hasta el último aliento! ¡No existen enemigos capaces de amedrentar tamaño heroísmo!", expresó.

El mandatario aseguró que los funcionarios estadounidenses han reconocido "la bravura" de los cubanos y la "fiera resistencia" que ofrecieron, a pesar de su desventaja en cuanto a fuerzas y capacidad de fuego.

"Quienes tenemos a los bravos combatientes de la Seguridad Personal como parte de nuestra familia y conocemos su espartana disposición a defender las vidas bajo su custodia, sabíamos, antes de confirmarlo, que se comportarían como titanes hasta en su última batalla", subrayó.

Tras la llegada a Cuba de los restos de los militares, el régimen intenta presentar sus muertes como parte de una gesta épica, pese a que estaban en Caracas protegiendo una dictadura, no defendiendo su patria ni participando en una causa nacional.

La misión en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro dejó al descubierto algo que durante años el gobierno cubano había negado: la presencia directa de oficiales cubanos involucrados en tareas relacionadas con la seguridad del liderazgo chavista.

Más allá del relato oficial que insiste en hablar de agresión externa y sacrificio revolucionario, los acontecimientos revelan el alcance real de la implicación militar cubana en Venezuela.

Los fallecidos no estaban en una misión humanitaria ni en labores civiles, sino formando parte de un dispositivo de respaldo al poder de un gobierno aliado.

Díaz-Canel utilizó el homenaje a los caídos como escenario para reforzar su discurso de confrontación con Estados Unidos.

Afirmó que Cuba no hará concesiones políticas y que, si fuera atacada, respondería con la misma dureza que en episodios históricos como las guerras de independencia, la Sierra Maestra, África y ahora Caracas.

En su intervención, afirmó que no habrá rendición ni entendimiento bajo presión, y que el diálogo solo sería posible en condiciones de igualdad y respeto mutuo.

También acusó a Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de liderar una política de agresión regional, usando un lenguaje que remite a la Guerra Fría.

El dirigente fue más allá al afirmar que ni una ofensiva total podría doblegar a la isla, y que incluso si Cuba fuera borrada del mapa, seguiría persiguiendo simbólicamente a sus adversarios.

En ese tono, calificó la operación contra Maduro como una acción con métodos fascistas y dijo que la actual administración estadounidense abrió una etapa de barbarie y despojo.

El mensaje llega después de que Trump advirtiera públicamente que no habrá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela hacia Cuba.

Esa declaración se produjo apenas días después de la captura de Maduro, un golpe que deja al régimen cubano sin su principal sostén económico y energético de las últimas décadas.

Desde los tiempos de Hugo Chávez, La Habana ha recibido petróleo venezolano a cambio de enviar asesores, médicos y personal de inteligencia.

Con la caída de Maduro y el control estadounidense del proceso de transición, Cuba enfrenta la pérdida casi total de ese respaldo.

En ese contexto, el discurso épico de Díaz-Canel busca cohesionar a sus seguidores en medio de una crisis interna marcada por escasez, apagones y descontento social.

Sin embargo, los hechos en Caracas han puesto en evidencia una realidad que el régimen prefería mantener en la sombra: militares cubanos estaban directamente integrados en el aparato de protección del poder político venezolano, y su muerte no ocurrió defendiendo a Cuba, sino sosteniendo a un régimen autoritario.