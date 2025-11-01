Reportan incidencia en tren que transportaba a evacuados por inundaciones en Río Cauto

Vídeos relacionados:

Un incidente en un tren que trasladaba a cientos de personas evacuadas por las inundaciones en el municipio Río Cauto, provincia de Granma, marcó una de las jornadas más tensas del operativo de rescate que mantiene en vilo a los cubanos.

Según la Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC), la locomotora 52554, con trece vagones y más de 2,600 pasajeros a bordo, había llegado este viernes a Guamo para trasladar a pobladores que esperaban con angustia ser llevados hacia zonas seguras. Sin embargo, durante el trayecto de regreso hacia Jobabo, en la provincia de Las Tunas, el tren enfrentó un tramo inundado que provocó una incidencia técnica en la vía.

Captura de Facebook/Unión de Ferrocarriles de Cuba

Captura de Facebook/Unión de Ferrocarriles de Cuba

De acuerdo con el parte oficial difundido en Facebook y compartido inicialmente por el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, una socavación causada por la crecida del río hizo que el cuarto y quinto coche se desengancharan, lo que dividió al tren en dos partes, en el que se encontraba uno encabezado por la locomotora y cuatro vagones que continuaron avanzando, y otro formado por nueve coches que quedaron atrás, con decenas de pasajeros a bordo.

La UFC aclaró que no hubo descarrilamiento ni personas lesionadas, aunque calificó el momento como de “extrema complejidad” debido al nivel del agua y a la distancia que separaba las dos formaciones. “No fue un accidente ferroviario, sino una situación difícil que supo manejarse entre todos”, señaló la entidad estatal a manera de justificación.

Captura de Facebook/Yaidel Miguel Rodríguez Castro

Parte de los pasajeros que quedaron en los vagones traseros regresó hacia la estación de Guamo, mientras que otros permanecieron dentro de los coches, en condiciones críticas, con el agua al nivel de los rieles. Autoridades locales explicaron que se organizó una operación de rescate para alcanzar esa parte del tren y evacuar al resto de los viajeros.

Durante la madrugada del sábado, coches motores enviados desde Jobabo regresaron a Guamo para recoger a los pasajeros que permanecían en la zona anegada, donde el nivel del agua sigue aumentando.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial de Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, confirmó que el tren continuaría los viajes “cuantas veces fuera necesario” hasta garantizar la salida de toda la población.

El delegado de Transporte en Las Tunas, Reinaldo Reyes, informó que en Jobabo se habilitaron ómnibus para trasladar a los evacuados hacia el municipio de Colombia, donde fueron acogidos con asistencia médica, alimentación y albergue temporal.

Captura de Facebook/Yaidel Miguel Rodríguez Castro

El Ministerio de Transporte había informado el viernes que la operación ferroviaria especial partió desde Camagüey con refuerzos de cochemotores y tripulaciones adicionales para evacuar a las comunidades aisladas de Río Cauto, una de las zonas más afectadas por las crecidas del río del mismo nombre.

En redes sociales, familiares y residentes describieron la situación como “una pesadilla”, mientras pedían información sobre los parientes que permanecían en Guamo. La angustia se hizo viral tras los llamados de cubanos que suplicaban acelerar la evacuación de las familias atrapadas por el agua.

Aunque las autoridades aseguran que no hay víctimas humanas, el incidente refleja la vulnerabilidad del sistema ferroviario cubano en medio de condiciones meteorológicas extremas.

En los últimos días, las lluvias asociadas al huracán Melissa han dejado amplias zonas de Granma bajo el agua, con viviendas dañadas, carreteras cortadas y miles de personas desplazadas.

El Ministerio de Transporte y la Unión de Ferrocarriles afirmaron que mantienen las operaciones de rescate y la reparación del tramo afectado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y brigadas técnicas.