“Mi amor bonito”: Claudia Artiles derrite Instagram con su mensaje a Ultrack

Claudia Artiles compartió en Instagram unas tiernas fotos junto a su pareja, el influencer Ultrack, y las redes se llenaron de amor y de envidia de la buena por la hermosa relación que muestran públicamente.

En las imágenes, la pareja aparece abrazada y sonriente, en una escena que desborda complicidad y ternura. Pero lo que más enamoró a los seguidores fue el mensaje con el que Claudia acompañó las fotos.

“Mi amor bonito @ultracktv. Solo Dios sabe las batallas que nos manda… y la fuerza que nos da para vencerlas”, escribió la creadora de contenido.

Captura Instagram / Claudia Artiles

Momentos antes, Ultrack había compartido un video en el que ambos aparecen muy acaramelados bailando bachata, mientras Claudia presume de su barriguita de embarazada.

Claudia y Ultrack atraviesan uno de los momentos más felices de su relación, mientras esperan la llegada de su bebé. El embarazo ha unido aún más a la pareja, que no deja de compartir con sus seguidores cada etapa de esta dulce espera.

Los fans no tardaron en llenar las publicaciones de mensajes de cariño y bendiciones para ambos, celebrando la historia de amor que han construido y la nueva etapa que están por comenzar.