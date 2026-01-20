“Mi amor bonito”: Claudia Artiles derrite Instagram con su mensaje a Ultrack

Claudia Artiles compartió en Instagram unas tiernas fotos junto a su pareja, el influencer Ultrack, y las redes se llenaron de amor y de envidia de la buena por la hermosa relación que muestran públicamente.
En las imágenes, la pareja aparece abrazada y sonriente, en una escena que desborda complicidad y ternura. Pero lo que más enamoró a los seguidores fue el mensaje con el que Claudia acompañó las fotos.
“Mi amor bonito @ultracktv. Solo Dios sabe las batallas que nos manda… y la fuerza que nos da para vencerlas”, escribió la creadora de contenido.
Momentos antes, Ultrack había compartido un video en el que ambos aparecen muy acaramelados bailando bachata, mientras Claudia presume de su barriguita de embarazada.
Claudia y Ultrack atraviesan uno de los momentos más felices de su relación, mientras esperan la llegada de su bebé. El embarazo ha unido aún más a la pareja, que no deja de compartir con sus seguidores cada etapa de esta dulce espera.
Los fans no tardaron en llenar las publicaciones de mensajes de cariño y bendiciones para ambos, celebrando la historia de amor que han construido y la nueva etapa que están por comenzar.
Preguntas frecuentes sobre Claudia Artiles y Ultrack
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo anunció Claudia Artiles su embarazo?
Claudia Artiles anunció su embarazo con una tierna imagen que mostraba una prueba de embarazo positiva dentro de una caja con ropa de bebé. La noticia fue inesperada y fuera de sus planes, pero la pareja la recibió con emoción y cariño.
¿Qué gestos públicos reflejan el amor entre Claudia Artiles y Ultrack?
Claudia Artiles y Ultrack han demostrado su amor públicamente con gestos significativos como tatuajes dedicados el uno al otro, sorpresas románticas en aniversarios y constantes muestras de afecto en redes sociales, lo que ha solidificado su imagen como una de las parejas más queridas por el público cubano.
¿Cuál es la reacción de los seguidores ante la relación de Claudia y Ultrack?
Los seguidores de Claudia y Ultrack han mostrado un gran apoyo y cariño hacia la pareja, llenando sus publicaciones de mensajes positivos y bendiciones. La relación ha sido bien recibida, especialmente por la forma en que comparten sus momentos personales de manera auténtica y cercana con su audiencia.
¿Cómo se siente Claudia Artiles con su embarazo?
Claudia Artiles ha compartido con sus seguidores que se siente muy cansada y con mucho sueño durante su embarazo, pero también lo vive con gran ilusión y alegría. Prefiere no revelar el tiempo exacto de gestación hasta que pase la primera etapa.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.