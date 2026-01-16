“Ni los buenos días me dio”: Claudia Artiles cuenta cómo Ultrack la sorprendió por su aniversario

Ver más

La creadora de contenido cubana Claudia Artiles compartió con sus seguidores un momento muy especial al celebrar once meses de relación con su pareja, el también creador de contenido Ultrack. En un video publicado en Instagram y TikTok, la influencer relató entre risas cómo empezó el día sin imaginar la sorpresa que le esperaba.

“Me desperté súper romántica y él medio molesto, ni los buenos días me dio”, contó Claudia. “Cuando me di cuenta de que era 15, le dije: ‘Oye, hoy cumplimos once meses’, y él al rato me dijo que se iba un momento.” Horas después, Ultrack la sorprendió con un gesto que la dejó sin palabras: un gran ramo de rosas rojas acompañado de bombones. “Me sorprendió porque no me lo esperaba, te lo juro que no”, confesó emocionada.

La joven, que está embarazada y espera su primer hijo junto a Ultrack, no pudo ocultar la felicidad del momento. Ambos atraviesan una etapa especialmente dulce, mientras preparan la llegada del bebé y disfrutan de la vida familiar junto a Marlon, el hijo mayor de Claudia, y las hijas de Ultrack.

El gesto romántico del artista generó una avalancha de mensajes en redes sociales. “Mereces todo lo bello, Claudia, eres un ángel”, escribió una seguidora. “Hay algunos que ni recordándoles te dan el detalle, así que punto para él”, bromeó otra. También hubo quienes destacaron la complicidad entre ambos: “Qué bonito ver cuando hay amor de verdad.”

Claudia y Ultrack se han convertido en una de las parejas más queridas por el público cubano en redes sociales. Con su naturalidad y cercanía, han conquistado a miles de seguidores que celebran cada paso de su historia y, especialmente, la nueva etapa que comienzan como padres.