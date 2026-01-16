“Ni los buenos días me dio”: Claudia Artiles cuenta cómo Ultrack la sorprendió por su aniversario

La creadora de contenido cubana Claudia Artiles compartió con sus seguidores un momento muy especial al celebrar once meses de relación con su pareja, el también creador de contenido Ultrack. En un video publicado en Instagram y TikTok, la influencer relató entre risas cómo empezó el día sin imaginar la sorpresa que le esperaba.
“Me desperté súper romántica y él medio molesto, ni los buenos días me dio”, contó Claudia. “Cuando me di cuenta de que era 15, le dije: ‘Oye, hoy cumplimos once meses’, y él al rato me dijo que se iba un momento.” Horas después, Ultrack la sorprendió con un gesto que la dejó sin palabras: un gran ramo de rosas rojas acompañado de bombones. “Me sorprendió porque no me lo esperaba, te lo juro que no”, confesó emocionada.
La joven, que está embarazada y espera su primer hijo junto a Ultrack, no pudo ocultar la felicidad del momento. Ambos atraviesan una etapa especialmente dulce, mientras preparan la llegada del bebé y disfrutan de la vida familiar junto a Marlon, el hijo mayor de Claudia, y las hijas de Ultrack.
El gesto romántico del artista generó una avalancha de mensajes en redes sociales. “Mereces todo lo bello, Claudia, eres un ángel”, escribió una seguidora. “Hay algunos que ni recordándoles te dan el detalle, así que punto para él”, bromeó otra. También hubo quienes destacaron la complicidad entre ambos: “Qué bonito ver cuando hay amor de verdad.”
Claudia y Ultrack se han convertido en una de las parejas más queridas por el público cubano en redes sociales. Con su naturalidad y cercanía, han conquistado a miles de seguidores que celebran cada paso de su historia y, especialmente, la nueva etapa que comienzan como padres.
¿Cómo sorprendió Ultrack a Claudia Artiles en su aniversario?
Ultrack sorprendió a Claudia Artiles con un gran ramo de rosas rojas y bombones para celebrar sus once meses de relación. Este gesto inesperado dejó a Claudia emocionada y sin palabras, consolidando aún más su relación en redes sociales.
¿Cuál es la situación actual de Claudia Artiles y su familia?
Claudia Artiles está embarazada y espera su primer hijo junto a Ultrack. La pareja atraviesa una etapa dulce mientras preparan la llegada de su bebé y disfrutan de la vida familiar con Marlon, hijo mayor de Claudia, y las hijas de Ultrack.
¿Cómo ha sido la interacción de Claudia Artiles con los hijos de Ultrack?
Claudia Artiles ha mostrado un gran cariño y dedicación hacia las hijas de Ultrack, integrándolas en su vida familiar de manera natural. Ha sorprendido a las niñas con regalos especiales y ha expresado que las trata como si fueran suyas, lo que ha sido muy bien recibido por sus seguidores.
¿Qué gestos románticos han compartido Claudia Artiles y Ultrack en su relación?
La pareja ha compartido varios momentos románticos, como tatuajes dedicados y sorpresas de cumpleaños. Ultrack sorprendió a Claudia con un auto de lujo y la ha sorprendido con decoraciones románticas, mientras que Claudia ha preparado detalles para Ultrack que reflejan su complicidad y amor.
