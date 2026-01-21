Miami Beach tendrá taxis acuáticos todo el año para conectar con Miami

Vídeos relacionados:

La ciudad de Miami Beach inauguró este martes un servicio permanente y gratuito de taxis acuáticos que conectará la isla con el centro de Miami, como parte de una estrategia para aliviar la congestión de tráfico en los principales accesos.

Según informó la cuenta oficial de la Ciudad de Miami Beach, el servicio operará de lunes a viernes con salidas desde el parque Maurice Gibb Memorial, en 1790 Purdy Avenue, y el Venetian Marina & Yacht Club, en 1635 North Bayshore Drive, Miami.

Los taxis acuáticos zarparán cada 60 minutos entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m., y cada 30 minutos entre las 4:30 p.m. y las 7:30 p.m.

El trayecto, que dura unos veinte minutos, ofrecerá una vista panorámica de la Bahía de Biscayne y permitirá transportar bicicletas y patinetes a bordo, siempre que haya espacio disponible.

Hasta ahora, este servicio solo se ofrecía durante la Semana del Arte de Miami, en diciembre, para atender la alta demanda de visitantes.

El Ayuntamiento explicó que la medida se implementa tras el “éxito” obtenido durante los últimos dos años, cuando “decenas de miles de asistentes” utilizaron los taxis acuáticos, reportó EFE.

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, adelantó que el servicio podría extenderse a otras zonas en el futuro.

“Si bien comenzamos en Sunset Harbour, continuamos explorando la posibilidad de expandir nuestro servicio de transporte acuático, incluida la conexión de South Beach con North Beach”, señaló.

Con capacidad para 55 pasajeros y 12 metros de eslora, los nuevos taxis acuáticos buscan convertirse en una opción ecológica y funcional para residentes y turistas, ofreciendo una alternativa al intenso tráfico que caracteriza los accesos a Miami Beach durante las horas pico.