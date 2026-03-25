Toirac atribuye el colapso eléctrico a “30 años de desfasaje por mala política de inversiones (y no por bloqueo)”

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El humorista e ingeniero cubano Ulises Toirac atribuyó el colapso del sistema electroenergético nacional a décadas de errores en la gestión y la inversión, al analizar la situación actual del país.
Según expuso en una publicación en Facebook, el problema central radica en la fragilidad del sistema, donde la salida de una unidad de generación puede provocar fallos en cadena debido a deficiencias en los mecanismos de protección.
Toirac explicó que estos sistemas de protección, diseñados para evitar desconexiones totales, requieren tecnología avanzada capaz de operar en milésimas de segundo, pero su deterioro o ausencia incrementa el riesgo de colapsos.
El también comentarista señaló que en años anteriores estas fallas no eran tan visibles debido a una mayor capacidad de generación, pero la combinación de plantas envejecidas y falta de combustible ha llevado al sistema a operar en condiciones de alta inestabilidad.
Asimismo, advirtió sobre las pérdidas que generan los apagones, tanto por la desconexión general como por el aumento brusco del consumo cuando se restablece el servicio, lo que añade presión al sistema.
En su análisis, Toirac fue directo al señalar el origen del problema: “30 años de desfasaje por mala política de inversiones (y no por bloqueo)”, subrayando que la crisis responde a decisiones internas acumuladas durante décadas.
Las declaraciones se producen en medio de una crisis energética en Cuba marcada por apagones prolongados y dificultades para garantizar el suministro eléctrico a la población.
No es la primera vez que el humorista critica desde sus redes sociales al régimen y su desastrosa política de inversiones en el sector energético.
En enero, expresó su profunda preocupación por la crisis energética y social que atraviesa el país, tras reflexionar sobre los efectos del colapso eléctrico en la vida cotidiana.
Toirac señaló que "el régimen de oscuridad" en La Habana ya se parece al "absurdo criminal que se vive en provincia hace años, y ello es… fatal".
Según dijo, la situación económica y energética sigue un círculo vicioso que impide cualquier recuperación: "No hay dinero-no hay combustible-no hay luz-no se produce-no hay dinero", describió, un ciclo que se profundiza en vez de aliviarse.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética y Económica en Cuba según Ulises Toirac
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¿Cuál es la causa principal del colapso del sistema eléctrico en Cuba según Ulises Toirac?
Según Ulises Toirac, el colapso del sistema eléctrico en Cuba se debe a 30 años de mala política de inversiones y no al bloqueo estadounidense. Indica que la falta de mantenimiento y la obsolescencia del sistema han llevado a una situación crítica, exacerbada por plantas envejecidas y la falta de combustible.
¿Cómo afectan los apagones a la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones en Cuba afectan gravemente la vida cotidiana de los cubanos, generando pérdidas económicas y aumentando el estrés en la población. Los cortes de electricidad interrumpen el suministro de alimentos, afectan la conservación de productos perecederos, y complican las actividades diarias, llevando a un deterioro de las condiciones de vida.
¿Qué propone Ulises Toirac para mejorar la situación energética en Cuba?
Ulises Toirac no ofrece soluciones directas, pero critica la falta de planificación a largo plazo y la inacción del gobierno. Propone que se necesite una inversión significativa y un plan integral para reparar el sistema energético, sugiriendo que una solución real requiere un esfuerzo sostenido y una voluntad política seria.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en la economía cubana según Toirac?
La crisis energética agrava la ya crítica situación económica en Cuba, creando un círculo vicioso donde la falta de electricidad impide la producción, lo que a su vez limita los ingresos y la capacidad de importar bienes esenciales. Esto lleva a un deterioro generalizado de la economía y las condiciones de vida.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.