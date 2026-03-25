Toirac atribuye el colapso eléctrico a “30 años de desfasaje por mala política de inversiones (y no por bloqueo)”

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El humorista e ingeniero cubano Ulises Toirac atribuyó el colapso del sistema electroenergético nacional a décadas de errores en la gestión y la inversión, al analizar la situación actual del país.

Según expuso en una publicación en Facebook, el problema central radica en la fragilidad del sistema, donde la salida de una unidad de generación puede provocar fallos en cadena debido a deficiencias en los mecanismos de protección.

Toirac explicó que estos sistemas de protección, diseñados para evitar desconexiones totales, requieren tecnología avanzada capaz de operar en milésimas de segundo, pero su deterioro o ausencia incrementa el riesgo de colapsos.

El también comentarista señaló que en años anteriores estas fallas no eran tan visibles debido a una mayor capacidad de generación, pero la combinación de plantas envejecidas y falta de combustible ha llevado al sistema a operar en condiciones de alta inestabilidad.

Asimismo, advirtió sobre las pérdidas que generan los apagones, tanto por la desconexión general como por el aumento brusco del consumo cuando se restablece el servicio, lo que añade presión al sistema.

En su análisis, Toirac fue directo al señalar el origen del problema: “30 años de desfasaje por mala política de inversiones (y no por bloqueo)”, subrayando que la crisis responde a decisiones internas acumuladas durante décadas.

Las declaraciones se producen en medio de una crisis energética en Cuba marcada por apagones prolongados y dificultades para garantizar el suministro eléctrico a la población.

No es la primera vez que el humorista critica desde sus redes sociales al régimen y su desastrosa política de inversiones en el sector energético.

En enero, expresó su profunda preocupación por la crisis energética y social que atraviesa el país, tras reflexionar sobre los efectos del colapso eléctrico en la vida cotidiana.

Toirac señaló que "el régimen de oscuridad" en La Habana ya se parece al "absurdo criminal que se vive en provincia hace años, y ello es… fatal".

Según dijo, la situación económica y energética sigue un círculo vicioso que impide cualquier recuperación: "No hay dinero-no hay combustible-no hay luz-no se produce-no hay dinero", describió, un ciclo que se profundiza en vez de aliviarse.