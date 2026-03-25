Rusia dice que envía combustible a Cuba como “ayuda humanitaria”

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Rusia está suministrando combustible a Cuba bajo el argumento de “ayuda humanitaria”, en un contexto marcado por la profunda crisis energética que atraviesa la isla y los constantes apagones que afectan a la población.

La información fue dada a conocer por el ministro de Energía ruso, Sergei Tsivilev, según Reuters, quien confirmó el envío pero no ofreció detalles sobre volúmenes ni condiciones del suministro, reportó Reuters.

El anuncio ocurre en un momento especialmente crítico para Cuba, donde los apagones se han convertido en parte de la vida cotidiana debido a la escasez de combustible y al deterioro del sistema eléctrico nacional.

Datos del mercado energético indican que la isla solo ha recibido dos cargamentos de petróleo en lo que va de año, lo que evidencia las dificultades para garantizar el suministro estable de energía.

A esto se suma que un buque con combustible que tenía como destino Cuba cambió su ruta hacia Trinidad y Tobago, agravando aún más la situación en medio de la crisis.

Además, recientes ajustes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos limitan ciertas transacciones relacionadas con petróleo ruso hacia países como Cuba, lo que complica aún más el acceso de La Habana a recursos energéticos en el mercado internacional.

De igual forma, un petrolero cargado con gasoil ruso que inicialmente tenía como destino Cuba llegó a aguas de Venezuela tras cambiar su ruta en el Caribe, según datos de seguimiento marítimo.

Según informó AFP, el buque Sea Horse, con bandera de Hong Kong, transporta unos 190.000 barriles de gasoil ruso que el mes pasado estaban destinados a la isla, pero en los últimos días modificó su trayectoria y ahora navega frente a la costa venezolana.