Leche, arroz, frijoles, atún: lo que promete el gobierno a embarazadas y niños bajo peso en Matanzas con donación de México

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La provincia de Matanzas comenzó esta semana la distribución de parte del donativo humanitario enviado por México a Cuba, con productos como leche en polvo, arroz, frijoles y atún destinados de forma gratuita a embarazadas y niños con bajo peso y talla, según informó la Dirección Provincial de Comercio. el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) al semanario Periódico Girón.
La entrega arrancó el 23 y 24 de marzo en las bodegas del sistema de racionamiento, con anotación en la libreta de abastecimiento. Los beneficiarios disponen de 30 días para retirar los artículos desde su llegada a los establecimientos minoristas. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, precisó que Matanzas incorpora a niños con bajo peso y talla y a embarazadas con productos provenientes de envíos anteriores.
Desde febrero de 2026, México ha remitido al menos cuatro cargamentos a Cuba. El primero llegó el 12 de febrero con 814 toneladas al puerto de La Habana; el segundo, el 28 de febrero, con 1.193 toneladas —incluyendo 92 toneladas de frijoles— a bordo de los buques ARM Papaloapan y Huasteco; el tercero, el 13 de marzo, con más de 1.000 toneladas; y un cuarto cargamento de igual magnitud fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En total, los primeros tres envíos sumaron más de 3.500 toneladas de arroz, frijoles, lentejas, leche en polvo descremada, galletas, atún, aceite y sardinas.
La distribución prioriza a embarazadas, niños de 0 a 13 años con bajo peso y talla, adultos mayores de 65 años y núcleos en situación de vulnerabilidad. Provincias como Pinar del Río, Mayabeque e Isla de la Juventud completaron su reparto antes que Matanzas, mientras La Habana estaba casi finalizada pese a limitaciones de combustible.
En Matanzas también se comercializan frijoles nacionales normados a 285 pesos cubanos por libra, limitados por núcleo familiar.
Sin embargo, la llegada de estos donativos ha estado marcada por la polémica. Un reportaje de TV Azteca emitido el 4 de marzo documentó que frijoles con la marca "Bienestar" —donados por México— se vendían en tiendas TRD Caribe a 2,97 dólares por medio kilogramo o 43 dólares por saco de 30 kilogramos. TRD Caribe es una cadena de tiendas en divisas vinculada al ejército cubano y al grupo empresarial GAESA.
Residentes de Matanzas testificaron ante las cámaras de TV Azteca que los productos no habían llegado a la población general mientras las tiendas en divisas se surtían tras la llegada de los buques: "No ha llegado nada a la población", mientras las tiendas en divisas se llenaron tras la llegada de los buques, pero no así el pueblo.
Preguntas frecuentes sobre la distribución de donativos de México en Cuba
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¿Qué productos forman parte del donativo de México a Cuba?
El donativo de México incluye leche en polvo, arroz, frijoles, atún, galletas, aceite y sardinas. Estos productos están destinados a embarazadas, niños con bajo peso y talla, adultos mayores de 65 años y núcleos familiares en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo se está realizando la distribución de los donativos en Matanzas?
La distribución en Matanzas comenzó el 23 y 24 de marzo en las bodegas del sistema de racionamiento. Los beneficiarios tienen un plazo de 30 días para retirar los artículos desde su llegada a los establecimientos minoristas, con anotación en la libreta de abastecimiento.
¿Por qué hay controversia en torno a la distribución de los donativos?
La controversia surge porque se ha denunciado la venta de productos donados en tiendas estatales que operan en dólares. Aunque las autoridades cubanas han negado estas acusaciones, los testimonios ciudadanos indican que los productos no siempre llegan a la población más necesitada.
¿Quiénes son los beneficiarios prioritarios de los donativos mexicanos en Cuba?
Los beneficiarios prioritarios son embarazadas, niños de 0 a 13 años con bajo peso y talla, adultos mayores de 65 años y núcleos familiares en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el alcance limitado de los donativos ha generado críticas sobre la exclusión de otros sectores igualmente necesitados.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno para garantizar la adecuada distribución de los donativos?
El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) ha habilitado canales de consulta y asegura que los donativos no pueden ser comercializados. Sin embargo, la falta de transparencia y las denuncias de ventas ilegales han generado desconfianza en la población.
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