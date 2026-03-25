Díaz-Canel dice que médicos cubanos en el exterior reciben todo su sueldo y un "honorario adicional"

Miguel Díaz-Canel aseguró que a los médicos cubanos que participan en misiones en el exterior se les sigue pagando “todo el sueldo” correspondiente en Cuba durante el tiempo que permanecen fuera del país, y defendió que no existe explotación en ese sistema.

La afirmación fue hecha durante una entrevista con Pablo Iglesias, en la que el gobernante cubano sostuvo además que quienes integran esas brigadas reciben, en muchos casos, un "honorario adicional" vinculado al cumplimiento de la misión.

Díaz-Canel explicó que existen “varias modalidades” en las misiones médicas cubanas.

Señaló que en algunos países Cuba ha enviado personal “de manera gratuita” y que en esos casos “no cobramos nada por la brigada médica”, salvo que el país receptor garantice la subsistencia del personal desplazado.

Añadió que en otros destinos las condiciones dependen de las posibilidades del gobierno contratante para pagar por esos servicios.

En ese marco, el mandatario afirmó que “a todos los cubanos que participan en la misión médica en Cuba se les sigue pagando el salario durante el tiempo que están cumpliendo la misión médica”.

Con esa declaración, presentó el esquema como uno en el que los profesionales mantienen su seguridad salarial mientras están fuera de la isla.

¿No hay explotación?

Díaz-Canel agregó que, “en muchos de los contratos de misiones médicas”, los participantes reciben además “un honorario o una redistribución”.

Según su explicación, ese ingreso se suma a lo que “les tocaría si estuvieran trabajando en Cuba”, aunque en ese momento no estén prestando servicios en el país. “O sea, tienen una seguridad salarial”, insistió.

A partir de ese argumento, rechazó de forma tajante las acusaciones de explotación sobre el programa de misiones médicas.

“Por lo tanto, no hay ninguna explotación y hay una voluntad de ellos de participar”, afirmó en la entrevista, al defender que la incorporación de médicos y otros trabajadores sanitarios a esas brigadas responde a una decisión voluntaria.

El gobernante también reconoció que, en algunos convenios, el gobierno cubano o el Ministerio de Salud Pública reciben dinero por los servicios prestados en el extranjero.

Sin embargo, negó que esos recursos se utilicen para beneficio de una élite política o económica. “¿Pero a qué se dedica ese dinero? ¿A enriquecer una élite?”, planteó, antes de responder que esos fondos se destinan a cubrir gastos del sistema nacional de salud.

En su exposición, Díaz-Canel sostuvo que ese dinero sirve para mantener en funcionamiento el sistema sanitario cubano, que describió como el de “una potencia” pese a que Cuba es, según sus palabras, “un país pobre”.

Aseguró que ese sistema cuenta con tecnologías avanzadas, una estructura de atención primaria, secundaria y terciaria coordinada, cobertura para toda la población y respaldo a investigaciones científicas de alto nivel.

Sobre esa base, calificó como una “falacia” las denuncias que equiparan las misiones médicas con formas de esclavitud, trata de personas o explotación laboral.