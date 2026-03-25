Díaz-Canel reconoce que Raúl Castro encabeza el diálogo con EE.UU.

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Miguel Díaz-Canel confirmó que Raúl Castro dirige el proceso de diálogo que el régimen cubano mantiene con la administración de Donald Trump, en declaraciones exclusivas al exvicepresidente español Pablo Iglesias.

"La gente ha tratado de especular que hay divisiones en la dirección de la revolución. Ahí nosotros explicamos que bajo la dirección del general de Ejército, que tiene un liderazgo ganado en este país, es el líder histórico de la revolución aunque se haya despojado de sus responsabilidades, pero el prestigio que tiene ante el pueblo, la historia, su aporte nadie lo puede negar", afirmó en una entrevista en el Palacio de la Revolución.

Añadió que "bajo esa orientación, bajo esa dirección, que es una dirección colegiada que la encabezaba él y está colegiada con el resto, funcionarios nuestros sostuvieron conversaciones recientes con funcionarios del Departamento de Estado.".

"Hay personas que tienen liderazgo no por sus cargos sino por su historia y tienen una experiencia. Él es uno de los que ha dirigido junto a mí y colegiado con otras instancias del partido, del gobierno y del Estado, cómo debemos ir conduciendo este proceso de diálogo, si se da el proceso de diálogo", afirmó Díaz-Canel sobre el papel del exmandatario de 94 años.

A la pregunta de qué pedía EEUU en esas conversaciones, Díaz-Canel afirmó que "aún no se ha llegado a ese momento"; pero mencionó que sobre la mesa hay temas de inversiones, de cómo puede participar EE.UU. en la economía cubana, y el tema migratorio, entre otros.

El propio Díaz-Canel describió el proceso como largo y en etapas iniciales: "Es un proceso largo, estamos en las fases iniciales de ese proceso".

Sobre su relación con Raúl Castro en este contexto, señaló: "Hablamos con frecuencia, le comparto, él está pendiente".

El régimen señaló estar dispuesto a abordar inversiones, migración, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero Díaz-Canel trazó una línea roja: cualquier condicionamiento que afecte la soberanía, la independencia o el sistema político cubano sería inaceptable, apuntó.

El 10 de marzo, el régimen negaba formalmente la existencia de negociaciones con la Casa Blanca. El 13 de marzo las confirmaba.

El contexto que explica esa aceleración es una crisis económica sin precedentes: la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero interrumpió el suministro de petróleo venezolano del que Cuba depende críticamente, y el 29 de enero Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 imponiendo aranceles a países que suministren crudo a la isla.

La red eléctrica cubana colapsó en semanas recientes dejando a diez millones de personas sin electricidad.

El congresista republicano cubanoamericano Mario Díaz-Balart confirmó que EE.UU. mantiene conversaciones con múltiples personas alrededor de Raúl Castro, "al más alto nivel, pero no son negociaciones", comparando los contactos con los mantenidos con el entorno de Maduro antes de su captura.

The New York Times, citando cuatro fuentes, reportó que Washington exige explícitamente la salida de Díaz-Canel como condición para avanzar. Este miércoles, la agencia AP informó que un miembro de la familia Castro podría ser el sucesor de Díaz-Canel en el marco de una posible transición.