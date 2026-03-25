Sheinbaum minimiza como “opinión de derecha” que Cuba sea una dictadura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó este miércoles las críticas que califican a Cuba como una dictadura, al afirmar que se trata de una “opinión de derecha”, durante su conferencia matutina.

En sus declaraciones, Sheinbaum defendió la política de ayuda humanitaria hacia la isla y reiteró la postura de su gobierno basada en el principio de autodeterminación de los pueblos, según expresó en su intervención pública.

La mandataria insistió en que México mantendrá su respaldo a Cuba, destacando que la solidaridad forma parte del enfoque de su administración.

En ese sentido, citó una frase del papa Francisco para reforzar la idea de apoyar a quienes atraviesan dificultades.

Sin embargo, al referirse directamente a las críticas sobre el sistema político cubano, Sheinbaum introdujo un matiz llamativo.

“Hay quien dice de estos comentócratas de derecha que el pueblo cubano vive una dictadura. Esa es su opinión. Pues sí”, afirmó.

A pesar de esa admisión, la presidenta mexicana rechazó cualquier tipo de intervención externa en la isla, incluyendo sanciones o medidas de presión, al considerar que estas no son el camino para resolver la situación interna de un país.

Sheinbaum sostuvo que corresponde a organismos multilaterales actuar en escenarios complejos y reiteró que ningún país debe imponer soluciones a otro, en línea con la política exterior tradicional de México.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen cubano, mientras se profundiza la crisis económica y social que afecta a la población en la isla.

No es la primera vez que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "casi" llama las cosas por su nombre. Antes evitó las comparaciones con Cuba y negó que México fuera un “narcoestado”.

Sus declaraciones, durante su conferencia matutina, se produjeron luego de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, equiparara al país con “dictaduras” como Cuba o Venezuela en un video proyectado durante un evento en Mar-a-Lago (Florida).

Sheinbaum calificó esas afirmaciones como “propaganda” y “absolutamente falsas”.

“Aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue. No hay censura, hay libertad, democracia”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria, en la que dijo que Ayuso recurre a “la mentira y la calumnia” porque “no tienen argumentos” contra su Gobierno.