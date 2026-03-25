92 años y apoyando la libertad de Cuba con toda su energía: ¡Y es mucha!

Una anciana cubana de 92 años se convirtió en el símbolo más emotivo del Rally Free Cuba celebrado este martes en Hialeah, cuando un video la mostró bailando y gritando '¡Cuba Libre!' con una vitalidad que dejó sin palabras a miles de personas en las redes sociales.

El clip, publicado por la cuenta de Instagram @soloencalle8 ('Solo en Calle 8'), acumuló más de 12.600 visualizaciones, 3.237 'me gusta' y 119 comentarios en pocas horas. En él, la mujer responde con plena lucidez y alegría a las preguntas del entrevistador: "¿Qué se siente con 92 años pasar por estos momentos históricos?". Ella responde sin dudar: 'No, no, no. Una alegría para todos. ¡Y que yo sé que viene pronto! ¡Ya viene llegando, como dice la canción de Willy Chirino!".

La anciana también reveló el peso de décadas de exilio sin retorno: "Yo vine de Cuba y nunca más he vuelto. Lo he querido".

Nacida alrededor de 1934, la cubana vivió la época republicana, la dictadura de Batista y los primeros años del castrismo. Ha visto desde el triunfo de la llamada "revolución", la Crisis de los Misiles de 1962, la caída del Muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética, el Período Especial, la muerte de Fidel Castro y ahora, a sus 92 años, las protestas más intensas que ha vivido Cuba en décadas y que auguran un cambio histórico trascendental.

Pertenece a la generación que construyó desde cero la comunidad cubanoamericana de Miami. Entre 1962 y 1974, casi 400.000 cubanos pasaron por la Torre de la Libertad —el 'Ellis Island del Sur'— donde recibían atención médica, clases de inglés y ayuda financiera del Departamento de Estado.

Esa primera oleada de exiliados transformó Miami en el centro económico y cultural que es hoy, con Calle Ocho como su arteria principal.

El video fue grabado durante el multitudinario acto convocado por el alcalde Bryan Calvo y organizado por la Ciudad de Hialeah en colaboración con la Cuba Anti-Communist Foundation. El evento, celebrado de 7:00 PM a 10:00 PM en el Ted Hendricks Stadium de la avenida Palm, y en él decenas de líderes, activistas y artistas del exilio alzaron una sola voz para exigir un cambio político en la isla.

'Con cada paso, con cada grito de ¡Cuba Libre!, se podía ver toda una vida de recuerdos, dolor y esperanza cobrando vida en ese momento', escribió @soloencalle8 al publicar el video. 'A los 92 años, no solo está presente... está recordándole a todos por qué esta lucha sigue importando'.