Alcaldesa de Miami-Dade: "Cuba necesita un cambio real hacia la libertad, no cambiar un Castro por otro"

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, publicó un video en su cuenta de X en el que rechazó cualquier escenario en el que el poder en Cuba pase de una figura de la dinastía Castro a otra, advirtiendo que eso no sería una transición sino una continuación del mismo sistema represivo.
Sus declaraciones responden directamente a los reportes sobre conversaciones discretas entre asesores del secretario de Estado Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, teniente coronel del MININT y exjefe de seguridad personal de su abuelo.
Esos contactos, revelados en febrero por Axios y el Miami Herald, se celebraron en los márgenes de una reunión de CARICOM en Saint Kitts.
"Cambiar a una figura de la dinastía Castro por otra no es transición. Es continuación", afirmó Levine Cava. La alcaldesa fue aún más directa al señalar que Cuba no necesita "un cambio de régimen, ni otro Castro, de sangre o por delegación, al que se le entregue el poder en un acuerdo de trastienda".
"Los reportes sobre negociaciones secretas con el nieto de Raúl Castro me preocupan profundamente", añadió. Para entender quién es este personaje, basta revisar el perfil de 'El Cangrejo', sus lujos y su rol en estas negociaciones.
Levine Cava subrayó que Miami-Dade es la capital de la diáspora cubana y que esa comunidad ha cargado durante generaciones con el peso de la represión. Llamó a que cualquier cambio en Cuba sea liderado por la sociedad civil, disidentes y líderes independientes, no por militares ni por familias de dictadores.
"El pueblo cubano lleva esperando más de sesenta y cinco años. Lo que necesita ahora es un camino genuino hacia el futuro, liderado no por militares ni por familias de dictadores, sino por la sociedad civil, por disidentes, por líderes independientes, por el propio pueblo cubano", declaró.
La alcaldesa fijó condiciones concretas para lo que considera justicia real: que no haya presos políticos, que las familias puedan vivir con dignidad, que tengan acceso a alimentos y electricidad sin apagones prolongados, y que los cubanos puedan expresarse libremente.
"La verdadera justicia llegará cuando nadie en Cuba sea encarcelado por exigir sus derechos básicos", sostuvo.
Las declaraciones de Levine se producen en momento de tensión en Cuba
El 13 de marzo, Díaz-Canel confirmó públicamente que las conversaciones con Washington están encabezadas por Raúl Castro y él mismo. Sin embargo, "El Cangrejo" apareció ese mismo mes en una reunión de alto nivel del Comité Central en La Habana, pese a no tener cargo oficial en el Partido ni en el gobierno, lo que evidencia su influencia real sobre estructuras como GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 30% y el 40% de la economía cubana.
Una imagen que confirma que Raúl sigue mandando desde las sombras, con su nieto como pieza clave en el tablero político. No es la primera vez que este personaje genera controversia: los escándalos que dieron fama a 'El Cangrejo' en La Habana y Miami llevan años circulando entre la comunidad cubana.
En el Congreso, el rechazo es igualmente firme. El congresista Mario Díaz-Balart declaró el 12 de marzo: "No hay negociación ni inmunidad para los Castro ni para Díaz-Canel".
La congresista María Elvira Salazar también rechazó cualquier escenario de negociación con la familia Castro. La administración Trump ha condicionado cualquier acuerdo a la salida total de la familia Castro del poder.
El telón de fondo es una Cuba en colapso: apagones de hasta 20 horas diarias, inflación superior al 20%, escasez crónica de alimentos y medicinas, y una economía que se contrajo un 1,5% en 2025.
La caída de Nicolás Maduro en Venezuela, que proveía el 70% del petróleo cubano, agravó drásticamente la crisis energética. Más de 500.000 cubanos han emigrado desde 2022 y la ONU expresó su extrema preocupación por la situación humanitaria en la isla.
"Miami-Dade está con el pueblo de Cuba, no con sus opresores. Libertad para Cuba", cerró Levine Cava su mensaje.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y las declaraciones de la alcaldesa de Miami-Dade
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¿Qué opina la alcaldesa de Miami-Dade sobre el posible cambio de poder en Cuba?
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, rechaza cualquier escenario donde el poder en Cuba pase de una figura de la dinastía Castro a otra, señalando que esto no sería una transición real, sino una continuación del mismo sistema represivo. Insiste en que cualquier cambio debe ser liderado por la sociedad civil, disidentes y líderes independientes, no por familiares de dictadores.
¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro y cuál es su rol en las negociaciones con Estados Unidos?
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo", es el nieto de Raúl Castro y un teniente coronel del MININT. Ha sido mencionado en reportes sobre contactos discretos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo que evidencia su influencia en las estructuras de poder en Cuba, a pesar de no tener un cargo oficial en el gobierno o el Partido Comunista.
¿Cuál es la situación actual en Cuba y cómo afecta las relaciones con Estados Unidos?
Cuba está atravesando una profunda crisis económica y energética, agravada por la caída del suministro de petróleo desde Venezuela y México. La economía cubana se contrajo un 1,5% en 2025 y enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias, inflación y escasez de alimentos y medicinas. Esta crisis ha llevado a más de 500.000 cubanos a emigrar desde 2022, y ha generado una presión internacional creciente, con Washington impulsando cambios políticos y económicos en la isla.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano respecto a las conversaciones con Estados Unidos?
El gobierno cubano ha negado oficialmente la existencia de un diálogo de alto nivel con Estados Unidos, pese a los reportes de contactos entre Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro. El presidente Miguel Díaz-Canel ha manifestado disposición al diálogo, pero condiciona cualquier negociación al respeto a la soberanía cubana.
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