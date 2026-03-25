Alcaldesa de Miami-Dade: "Cuba necesita un cambio real hacia la libertad, no cambiar un Castro por otro"

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, publicó un video en su cuenta de X en el que rechazó cualquier escenario en el que el poder en Cuba pase de una figura de la dinastía Castro a otra, advirtiendo que eso no sería una transición sino una continuación del mismo sistema represivo.

Sus declaraciones responden directamente a los reportes sobre conversaciones discretas entre asesores del secretario de Estado Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, teniente coronel del MININT y exjefe de seguridad personal de su abuelo.

Esos contactos, revelados en febrero por Axios y el Miami Herald, se celebraron en los márgenes de una reunión de CARICOM en Saint Kitts.

"Cambiar a una figura de la dinastía Castro por otra no es transición. Es continuación", afirmó Levine Cava. La alcaldesa fue aún más directa al señalar que Cuba no necesita "un cambio de régimen, ni otro Castro, de sangre o por delegación, al que se le entregue el poder en un acuerdo de trastienda".

"Los reportes sobre negociaciones secretas con el nieto de Raúl Castro me preocupan profundamente", añadió. Para entender quién es este personaje, basta revisar el perfil de 'El Cangrejo', sus lujos y su rol en estas negociaciones.

Levine Cava subrayó que Miami-Dade es la capital de la diáspora cubana y que esa comunidad ha cargado durante generaciones con el peso de la represión. Llamó a que cualquier cambio en Cuba sea liderado por la sociedad civil, disidentes y líderes independientes, no por militares ni por familias de dictadores.

"El pueblo cubano lleva esperando más de sesenta y cinco años. Lo que necesita ahora es un camino genuino hacia el futuro, liderado no por militares ni por familias de dictadores, sino por la sociedad civil, por disidentes, por líderes independientes, por el propio pueblo cubano", declaró.

La alcaldesa fijó condiciones concretas para lo que considera justicia real: que no haya presos políticos, que las familias puedan vivir con dignidad, que tengan acceso a alimentos y electricidad sin apagones prolongados, y que los cubanos puedan expresarse libremente.

"La verdadera justicia llegará cuando nadie en Cuba sea encarcelado por exigir sus derechos básicos", sostuvo.

Las declaraciones de Levine se producen en momento de tensión en Cuba

El 13 de marzo, Díaz-Canel confirmó públicamente que las conversaciones con Washington están encabezadas por Raúl Castro y él mismo. Sin embargo, "El Cangrejo" apareció ese mismo mes en una reunión de alto nivel del Comité Central en La Habana, pese a no tener cargo oficial en el Partido ni en el gobierno, lo que evidencia su influencia real sobre estructuras como GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 30% y el 40% de la economía cubana.

Una imagen que confirma que Raúl sigue mandando desde las sombras, con su nieto como pieza clave en el tablero político. No es la primera vez que este personaje genera controversia: los escándalos que dieron fama a 'El Cangrejo' en La Habana y Miami llevan años circulando entre la comunidad cubana.

En el Congreso, el rechazo es igualmente firme. El congresista Mario Díaz-Balart declaró el 12 de marzo: "No hay negociación ni inmunidad para los Castro ni para Díaz-Canel".

La congresista María Elvira Salazar también rechazó cualquier escenario de negociación con la familia Castro. La administración Trump ha condicionado cualquier acuerdo a la salida total de la familia Castro del poder.

El telón de fondo es una Cuba en colapso: apagones de hasta 20 horas diarias, inflación superior al 20%, escasez crónica de alimentos y medicinas, y una economía que se contrajo un 1,5% en 2025.

La caída de Nicolás Maduro en Venezuela, que proveía el 70% del petróleo cubano, agravó drásticamente la crisis energética. Más de 500.000 cubanos han emigrado desde 2022 y la ONU expresó su extrema preocupación por la situación humanitaria en la isla.

"Miami-Dade está con el pueblo de Cuba, no con sus opresores. Libertad para Cuba", cerró Levine Cava su mensaje.