Arrestan a cubano en Rusia acusado de la muerte de otro ciudadano de la isla: ¿Qué se sabe?

Foto © Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa para San Petersburgo

Cubano detenido por el asesinato de otro cubano

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Un ciudadano cubano de 44 años identificado por los apellidos Baños Padrón fue detenido el pasado sábado 21 de marzo en San Petersburgo, Rusia, acusado de asesinar a otro compatriota de una puñalada en el pecho durante una discusión.

Según medios rusos que cubrieron el caso, el imputado apuñaló a la víctima con un cuchillo causándole una lesión directa en el corazón.

El incidente tuvo lugar exactamente en el prospekt Starorussky, en Shushary, perteneciente al distrito Pushkinsky de la ciudad.

El servicio de prensa unificado de los tribunales de San Petersburgo precisó: "El imputado, encontrándose en un área del prospekt Starorussky, apuñaló a la víctima con un cuchillo en el pecho, causándole una lesión en el corazón. A consecuencia del trauma recibido, esta última falleció".

La víctima murió en el lugar del incidente.

Las autoridades determinaron que el ataque ocurrió "en el transcurso de un conflicto surgido por enemistad personal" entre el agresor y su conocido.

Medios rusos describieron que la furia estalló de forma repentina entre ambos compatriotas.

El pasado lunes 23 de marzo, el Tribunal del Distrito Pushkinsky de San Petersburgo ordenó el ingreso de Baños Padrón a un centro de detención preventiva (SIZO) hasta el 20 de mayo de este año.

El detenido no se opuso a la medida cautelar.

La investigación quedó a cargo de la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa en San Petersburgo.

Los cargos se imputan bajo la parte 1 del artículo 105 del Código Penal ruso, que tipifica el asesinato simple sin agravantes y contempla penas de entre 6 y 15 años de prisión.

Un elemento que complica aún más su situación jurídica es que Baños Padrón se encontraba en territorio ruso de forma ilegal en el momento del crimen.

Hasta el cierre de esta nota, no hay otros detalles sobre el caso.

Antecedentes de violencia entre cubanos en Rusia

Este no es el primer caso de violencia entre cubanos en suelo ruso.

En septiembre de 2016, el cubano Rafael Bautista de la Vega García mató a otro compatriota en Sarátov y fue condenado a 7 años de prisión.

En 2020, el régimen cubano rechazó su solicitud de traslado para cumplir la condena en Cuba, según informó CiberCuba en su momento.

Además de violencia entre cubanos, los ciudadanos de la isla se han visto implicados de forma creciente en otros tipos de delitos.

En febrero de este año, Hugo Alberto Formes Romero, de apenas 20 años, fue condenado a 8 años y medio de cárcel por intento de distribución ilegal de drogas.

El caso se produce en un contexto de endurecimiento migratorio en Rusia.

Aunque desde diciembre de 2018 los ciudadanos cubanos pueden ingresar sin visa y permanecer hasta 90 días por cada período de 180 días, muchos exceden ese plazo sin regularizar su estatus.

En 2024, Rusia deportó a más de 80,000 extranjeros, el doble que en 2023.

Desde febrero de 2025 rige un nuevo régimen migratorio que amenaza a cubanos ilegales, que exige biometría, pruebas de drogas, conocimiento del idioma ruso y certificados médicos para regularizar la situación migratoria.

En marzo de 2025, autoridades rusas detuvieron a 17 cubanos en Krasnodar por estancia ilegal y los deportaron a Cuba.

En julio de ese mismo año, otros 15 migrantes cubanos fueron expulsados de las regiones de Tartaristán y Vladimir.

En enero de este año, cuatro cubanos perdieron la vida en un incendio dentro de un hostal en Rusia, lo que evidencia las precarias condiciones en que viven muchos compatriotas en ese país.