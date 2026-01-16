Cubanos entre los acusados de terrorismo en Lituania por sabotajes ordenados por Rusia

Policía de Lituania (imagen de referencia) Foto © Wikimedia Commons

Una mujer cubana residente en Rusia y otros dos cubanos —uno con nacionalidad rusa y otro con ciudadanía española— figuran entre los acusados de terrorismo en Lituania por participar en un intento de sabotaje ordenado por la inteligencia militar rusa (GRU).

EFE informó este viernes sobre los detalles del caso que impulsa la fiscalía del país báltico. Involucra a seis personas detenidas y tres prófugas, de nacionalidades cubana, española, colombiana, rusa y bielorrusa.

Todos están acusados de intentar incendiar, en 2024, las instalaciones de la empresa TVC Solutions en la ciudad de Siauliai, donde se almacenaba equipamiento técnico destinado al ejército ucraniano.

La cubana detenida

Según la investigación, la ciudadana cubana arrestada viajó desde Rusia a Lituania el 23 de septiembre de 2024 para inspeccionar los resultados del atentado fallido. Fue detenida en el lugar y, de acuerdo con la fiscalía, actuaba bajo instrucciones del GRU.

Los otros cubanos buscados

Las autoridades lituanas identificaron además a un cubano con nacionalidad rusa, nacido en 1991, y a una mujer con doble nacionalidad cubana y española, nacida en 1965, ambos en busca y captura internacional.

Los investigadores creen que desempeñaban funciones de coordinación y apoyo logístico desde Rusia y España.

Red internacional

Junto a los cubanos, el grupo incluía a dos españoles, un colombiano residente en España, un ruso y un bielorruso. Todos habrían actuado siguiendo órdenes de los servicios secretos rusos para sabotear infraestructura vinculada al apoyo militar de Ucrania.

Los ataques se produjeron en septiembre de 2024, pero fracasaron en dos intentos consecutivos. Los responsables fueron capturados en Letonia y extraditados a Lituania. El colombiano, considerado intermediario financiero, fue arrestado en 2025.

La fiscalía sostiene que el propósito de los sabotajes era “intimidar a la sociedad y obstaculizar el apoyo europeo a Ucrania”. El Tribunal Regional de Siauliai deberá decidir si abre juicio contra los detenidos.