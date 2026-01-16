Cubanos entre los acusados de terrorismo en Lituania por sabotajes ordenados por Rusia

Vídeos relacionados:
Una mujer cubana residente en Rusia y otros dos cubanos —uno con nacionalidad rusa y otro con ciudadanía española— figuran entre los acusados de terrorismo en Lituania por participar en un intento de sabotaje ordenado por la inteligencia militar rusa (GRU).
EFE informó este viernes sobre los detalles del caso que impulsa la fiscalía del país báltico. Involucra a seis personas detenidas y tres prófugas, de nacionalidades cubana, española, colombiana, rusa y bielorrusa.
Todos están acusados de intentar incendiar, en 2024, las instalaciones de la empresa TVC Solutions en la ciudad de Siauliai, donde se almacenaba equipamiento técnico destinado al ejército ucraniano.
La cubana detenida
Según la investigación, la ciudadana cubana arrestada viajó desde Rusia a Lituania el 23 de septiembre de 2024 para inspeccionar los resultados del atentado fallido. Fue detenida en el lugar y, de acuerdo con la fiscalía, actuaba bajo instrucciones del GRU.
Los otros cubanos buscados
Las autoridades lituanas identificaron además a un cubano con nacionalidad rusa, nacido en 1991, y a una mujer con doble nacionalidad cubana y española, nacida en 1965, ambos en busca y captura internacional.
Los investigadores creen que desempeñaban funciones de coordinación y apoyo logístico desde Rusia y España.
Red internacional
Junto a los cubanos, el grupo incluía a dos españoles, un colombiano residente en España, un ruso y un bielorruso. Todos habrían actuado siguiendo órdenes de los servicios secretos rusos para sabotear infraestructura vinculada al apoyo militar de Ucrania.
Los ataques se produjeron en septiembre de 2024, pero fracasaron en dos intentos consecutivos. Los responsables fueron capturados en Letonia y extraditados a Lituania. El colombiano, considerado intermediario financiero, fue arrestado en 2025.
La fiscalía sostiene que el propósito de los sabotajes era “intimidar a la sociedad y obstaculizar el apoyo europeo a Ucrania”. El Tribunal Regional de Siauliai deberá decidir si abre juicio contra los detenidos.
Preguntas frecuentes sobre los cubanos acusados de terrorismo en Lituania
Preguntas frecuentes sobre los cubanos acusados de terrorismo en Lituania
¿Por qué están acusados de terrorismo los cubanos en Lituania?
Los cubanos están acusados de terrorismo por participar en presuntos actos de sabotaje contra una empresa en Lituania, bajo las órdenes de la inteligencia militar rusa (GRU). Estos actos estaban destinados a intimidar a la sociedad y perturbar el apoyo a Ucrania.
¿Cuál fue el objetivo de los sabotajes en Lituania?
El objetivo de los sabotajes era intimidar a la sociedad y perturbar el apoyo a Ucrania mediante el incendio de las instalaciones de la empresa TVC Solutions, que suministra equipos de radio a las fuerzas armadas ucranianas.
¿Cómo se vinculan estos actos de sabotaje con el reclutamiento de cubanos por Rusia?
Los actos de sabotaje en Lituania, presuntamente coordinados por la inteligencia rusa, resaltan el patrón de reclutamiento de cubanos por Rusia para actividades ilícitas, incluyendo el envío de cubanos como mercenarios a la guerra en Ucrania. Esta conexión se ve en el uso de ciudadanos cubanos en operaciones en Europa, reflejando una estrategia rusa de emplear extranjeros en sus conflictos.
¿Qué papel juega el gobierno cubano en el reclutamiento de mercenarios?
Aunque el gobierno cubano niega su participación, existen evidencias de su permisividad o complicidad con el reclutamiento de cubanos para pelear en la guerra en Ucrania. Documentos y vuelos regulares entre Cuba y Rusia sugieren que el régimen facilita la salida de ciudadanos bajo el pretexto de acuerdos bilaterales.
