“Me dieron a elegir deportación o guerra": Cubano capturado en Ucrania dice que Rusia lo envió al frente a la fuerza

Un cubano identificado como Johnni Dela, conocido en el frente con el alias de “Nadie”, fue capturado por fuerzas ucranianas cerca de Kupiansk, en la provincia de Járkov, tras haber sido enviado a combatir por el ejército ruso bajo amenaza de deportación.

Su testimonio, difundido por el medio Euromaidan Press, expone con crudeza cómo la precariedad migratoria y el miedo fueron utilizados como armas para empujarlo a una guerra que nunca eligió.

Dela contó que trabajó durante siete meses en Moscú, en condiciones extremas. Dormía poco, comía mal y enviaba casi todo el dinero a su familia en Cuba, entre los que se encontraban su hijo, su esposa, sus padres.

Su visa solo era válida por tres meses y, una vez vencida, quedó en situación irregular. A partir de entonces, dijo, comenzó el hostigamiento constante.

“La policía limpia la ciudad todos los días. Te dicen: o nos das dinero, o te deportamos, o te mandamos a la guerra”, relató.

Según su versión, nunca firmó un contrato militar. Cuando fue detenido, preguntó de forma explícita si los documentos que le mostraban eran para su deportación a Cuba. Un oficial migratorio se lo confirmó. Sin embargo, días después fue trasladado en un vehículo metálico durante cientos de kilómetros. No iba de regreso a la Isla. Iba al frente.

“Yo no entendía nada. Se suponía que me deportaban, pero era mentira. Me estaban llevando a la guerra”, dijo.

El cubano fue enviado a Kupiansk alrededor de agosto y permaneció allí cerca de dos meses, incluso después de resultar herido de bala en una pierna. Aun así, aseguró que sus superiores le ordenaron avanzar.

Caminó por el bosque herido, cruzó un río en una pequeña embarcación y llegó al frente sin haber visto nunca sus documentos, su salario ni explicación alguna.

“Vi gente muriendo a mi alrededor. Tenía miedo. Lloré porque no entendía por qué había terminado en la guerra”, confesó en el video citado por Euromaidan Press.

Durante semanas, afirmó, apenas tuvo qué comer. “Un mes y medio solo comí tomates”. En medio de los combates, recibió disparos —según dijo, incluso de soldados rusos— y fue alcanzado por fuego de mortero. Logró sobrevivir junto a un soldado ucraniano herido, al que ayudó a refugiarse en la casa de una anciana civil.

“Ella me dio comida, agua, me dejó dormir. Me dijo que no importaba que yo estuviera del lado ruso, que solo era un muchacho que necesitaba ayuda”, recordó. “Es el único buen recuerdo que tengo de esta guerra”.

Finalmente, fue capturado por fuerzas ucranianas cuando intentaba evacuar la zona. Las autoridades confirmaron que permanece bajo custodia y recibe trato humano.

El caso de Johnni Dela no es una excepción. Euromaidan Press subraya que Rusia ha intensificado el reclutamiento de extranjeros para evitar una movilización general impopular, utilizando la coerción, el engaño y la vulnerabilidad económica.

Cuba figura entre los países más involucrados en este esquema con al menos 1,028 cubanos identificados como reclutados, aunque estimaciones elevan la cifra a varios miles.

Para Dela, el miedo no terminó con la captura. Teme regresar a Cuba.

“Estoy seguro de que me pueden condenar a 20 años de prisión. Cuba y Rusia son amigos. No tengo futuro”, dijo. También expresó temor por posibles represalias contra su familia y describió a la Isla como un país donde “la policía lo controla todo”.