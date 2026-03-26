Cacería en Guanabacoa: el régimen persigue a quienes protestaron por la miseria

El régimen cubano ha desatado una ola de arrestos contra residentes del reparto Las Minas, en el municipio de Guanabacoa, La Habana, que salieron a protestar durante los apagones por la miseria, el hambre y la crisis que azota al país.

El creador de contenidos cubano Armando Labrador, fundador del Movimiento Cuba Primero y presidente de Cántalo TV, describió lo que ocurre como una verdadera persecución. Asegura que los arrestos en Guanabacoa van contra los manifestantes, en lo que calificó como una "verdadera cacería" del régimen castrista.

En un video difundido en redes sociales, se escucha a una mujer decir ante los agentes: "Vinieron en un carro para llevarnos, pero por qué si nosotros no hemos hecho nada, es lo que no entiendo. Tengo que ir para la unidad de la policía".

La escena resume el patrón represivo que el régimen aplica contra quienes se atreven a manifestar su descontento.

No es la primera vez que Guanabacoa es escenario de represión. En una protesta anterior en el mismo municipio, testigos relataron que "la policía se llevó a todo el que pudo", y al menos seis personas fueron detenidas, entre ellas un joven de 20 años.

Tres de los arrestados quedaron en libertad tras pagar una fianza de 25.000 pesos. Los demás permanecieron bajo custodia del Estado.

El descontento en Guanabacoa no es nuevo. Desde diciembre de 2025, carteles con consignas contra Díaz-Canel aparecieron en fachadas de viviendas del municipio, señal de que una población históricamente activa —que también salió a las calles durante el 11 de julio de 2021— ha perdido el miedo a expresar su hartazgo.

Las detenciones en Las Minas se producen en el marco de la crisis más grave que ha vivido Cuba en décadas. Desde el 3 de enero de 2026, las sanciones petroleras estadounidenses a Venezuela eliminaron el principal suministro de crudo a la isla, colapsando el sistema eléctrico nacional.

En ese contexto, las protestas se han multiplicado por toda la isla. El 14 de marzo, manifestantes vandalizaron la sede del Partido Comunista en Morón.

El 20 de marzo, vecinos de Diez de Octubre levantaron barricadas y hogueras. El 22 de marzo, el Vedado volvió a sonar con cacerolazos durante el segundo apagón nacional en una semana.

"La represión se intensifica mientras crece el descontento popular ante una crisis cada vez más profunda", advirtió Labrador.