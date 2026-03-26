Empresario Iván Herrera a los cubanos: “Les tengo buenas noticias, pronto serán libres”

El empresario cubanoamericano Iván Herrera volvió a lanzar un mensaje directo y cargado de tono político que ha comenzado a circular con fuerza entre el exilio y dentro de la isla: “Les tengo buenas noticias. Pronto van a ser libres”.
Las declaraciones fueron realizadas en un video grabado desde el aeropuerto de Washington D.C., antes de regresar a Miami, y compartido por el opositor cubano José Daniel Ferrer. En el material, Herrera aseguró que su visita a la capital estadounidense tuvo como objetivo exponer ante autoridades del país la realidad que viven los cubanos.
“Cumplimos con la misión de hacerle ver la crueldad de la dictadura, el sufrimiento de esas madres que tienen a sus hijos presos, de la realidad que está viviendo el cubano hoy”, afirmó.
El empresario, fundador de Univista Insurance, viajó recientemente a Washington acompañado por figuras del exilio como Remedios Díaz-Oliver y Lilliam S. Machado, en un intento por llevar a la agenda política estadounidense la situación en Cuba. Su visita coincidió además con el Free Cuba Rally en Hialeah, donde miles de cubanoamericanos pidieron acciones más contundentes hacia el régimen.
En su mensaje, Herrera también criticó duramente lo que calificó como una “falsa narrativa” sobre apoyo a Cuba por parte de actores extranjeros, a quienes acusó de beneficiarse de los escasos recursos del país sin aportar soluciones reales para el pueblo.
“No se dejen engañar”, insistió, en un llamado directo a los cubanos dentro y fuera de la isla.
El tono del video subió de intensidad cuando se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien acusó de manipular la imagen del país y de dar visibilidad a personas que, según él, no representan los intereses del pueblo cubano.
Más allá de las críticas, lo que ha generado mayor impacto es su mensaje final, cargado de esperanza y confrontación: “Pronto vamos a pisar la tierra de Cuba y vamos a ver una Cuba libre, con un presidente de verdad”.
No es la primera vez que Herrera adopta una postura frontal. Días antes había afirmado que ningún empresario del exilio invertirá en la isla mientras no exista libertad, calificando de “absurda e inmoral” cualquier intento del régimen por atraer capital sin cambios políticos reales.
Su discurso conecta con una parte del exilio que insiste en que la solución a la crisis cubana pasa inevitablemente por una transformación política profunda. Mientras tanto, dentro de la isla, donde la escasez, la migración y la incertidumbre marcan la vida cotidiana, mensajes como este generan tanto expectativas como escepticismo.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y las declaraciones de Iván Herrera
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¿Qué mensaje envió Iván Herrera sobre el futuro de Cuba?
Iván Herrera aseguró que pronto los cubanos serán libres, enviando un mensaje de esperanza tanto a los cubanos en la isla como a los exiliados. Su declaración fue realizada en un video desde el aeropuerto de Washington D.C. y compartida por el opositor José Daniel Ferrer.
¿Cuál fue el propósito del viaje de Iván Herrera a Washington?
El objetivo del viaje de Iván Herrera a Washington fue exponer ante las autoridades estadounidenses la realidad que viven los cubanos bajo el régimen actual. Buscó sensibilizar sobre la crueldad de la dictadura y el sufrimiento de las familias cubanas.
¿Por qué Iván Herrera considera que no se debe invertir en Cuba actualmente?
Iván Herrera y otros empresarios del exilio creen que no se debe invertir en Cuba mientras no exista libertad, ya que el régimen actual no ofrece garantías legales ni seguridad para los inversionistas. Cualquier intento de atraer capital sin cambios políticos reales es visto como inmoral y absurdo.
¿Qué críticas hace Iván Herrera a la narrativa de apoyo extranjero a Cuba?
Iván Herrera critica lo que él llama una “falsa narrativa” sobre el apoyo extranjero a Cuba, acusando a algunos actores de beneficiarse de los recursos del país sin aportar soluciones reales para el pueblo cubano. Advierte a los cubanos que no se dejen engañar por estas narrativas.
¿Cuál es la postura de otros líderes del exilio cubano sobre la situación en Cuba?
Líderes del exilio cubano, como José Daniel Ferrer y Carlos Giménez, apoyan la presión internacional sobre el régimen cubano y abogan por un cambio político profundo como solución a la crisis en la isla. También enfatizan la importancia de mantener la presión interna y externa para lograr la libertad de Cuba.
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