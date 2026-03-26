Empresario Iván Herrera a los cubanos: “Les tengo buenas noticias, pronto serán libres”

El empresario cubanoamericano Iván Herrera volvió a lanzar un mensaje directo y cargado de tono político que ha comenzado a circular con fuerza entre el exilio y dentro de la isla: “Les tengo buenas noticias. Pronto van a ser libres”.

Las declaraciones fueron realizadas en un video grabado desde el aeropuerto de Washington D.C., antes de regresar a Miami, y compartido por el opositor cubano José Daniel Ferrer. En el material, Herrera aseguró que su visita a la capital estadounidense tuvo como objetivo exponer ante autoridades del país la realidad que viven los cubanos.

“Cumplimos con la misión de hacerle ver la crueldad de la dictadura, el sufrimiento de esas madres que tienen a sus hijos presos, de la realidad que está viviendo el cubano hoy”, afirmó.

El empresario, fundador de Univista Insurance, viajó recientemente a Washington acompañado por figuras del exilio como Remedios Díaz-Oliver y Lilliam S. Machado, en un intento por llevar a la agenda política estadounidense la situación en Cuba. Su visita coincidió además con el Free Cuba Rally en Hialeah, donde miles de cubanoamericanos pidieron acciones más contundentes hacia el régimen.

En su mensaje, Herrera también criticó duramente lo que calificó como una “falsa narrativa” sobre apoyo a Cuba por parte de actores extranjeros, a quienes acusó de beneficiarse de los escasos recursos del país sin aportar soluciones reales para el pueblo.

“No se dejen engañar”, insistió, en un llamado directo a los cubanos dentro y fuera de la isla.

El tono del video subió de intensidad cuando se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien acusó de manipular la imagen del país y de dar visibilidad a personas que, según él, no representan los intereses del pueblo cubano.

Más allá de las críticas, lo que ha generado mayor impacto es su mensaje final, cargado de esperanza y confrontación: “Pronto vamos a pisar la tierra de Cuba y vamos a ver una Cuba libre, con un presidente de verdad”.

No es la primera vez que Herrera adopta una postura frontal. Días antes había afirmado que ningún empresario del exilio invertirá en la isla mientras no exista libertad, calificando de “absurda e inmoral” cualquier intento del régimen por atraer capital sin cambios políticos reales.

Su discurso conecta con una parte del exilio que insiste en que la solución a la crisis cubana pasa inevitablemente por una transformación política profunda. Mientras tanto, dentro de la isla, donde la escasez, la migración y la incertidumbre marcan la vida cotidiana, mensajes como este generan tanto expectativas como escepticismo.