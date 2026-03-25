Empresario cubanoamericano viaja a Washington a pedir la libertad de Cuba

El empresario cubanoamericano Iván Herrera, fundador y CEO de Univista Insurance, viajó este martes desde Miami a Washington junto a dos destacadas figuras del exilio cubano —Remedios Díaz-Oliver y Lilliam S. Machado— para llevar ante representantes del Congreso y la administración Trump el mensaje de la comunidad exiliada en favor de la libertad de Cuba.

"Cuba va a estar presente más que nunca en Washington, con todos los representantes, con el presidente Trump, y queremos que se haga presente la voz, no de nosotros, sino de esos cubanos que están pasando trabajo en Cuba, de esas madres que tienen a sus hijos presos, de esas personas que están muriendo día a día en la isla", declaró Herrera en un video publicado en Instagram antes de partir.

Herrera, nacido en Alquízar (Artemisa) en 1973 y llegado a Florida como balsero a los 23 años, fundó Univista Insurance en 2009 y la convirtió en una de las aseguradoras más grandes del país, con más de 220 oficinas y 3.000 empleados. Su figura encarna la narrativa del exilio exitoso que condiciona cualquier inversión o normalización a un cambio político real en la isla.

Junto a él viajó Remedios Díaz-Oliver, cofundadora de All American Containers y una de las empresarias cubanoamericanas más reconocidas. Exiliada en 1961 tras ser encarcelada por protestar contra el régimen, fue en 1968 la primera mujer en recibir el "E" Award por Excelencia en Exportación, entregado por el presidente Lyndon Johnson.

"Lilliam y Remedios representan el temple de una generación que no se rindió, que no calló y que ha defendido con valentía el derecho de Cuba a ser libre", escribió Herrera en Instagram.

El viaje a Washington coincidió con el Free Cuba Rally celebrado en el Milander Park de Hialeah, donde miles de cubanoamericanos corearon "Cuba Next!" exigiendo al presidente Trump que actúe contra el régimen cubano tras sus acciones contra Venezuela.

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, fue uno de los oradores principales. "El pueblo cubano ha esperado suficiente", afirmó.

En ese mismo acto, miles de exiliados gritaron "Cuba Next" en un mensaje directo a la administración Trump para que, tras las presiones sobre Venezuela, dirija su atención hacia la isla.

Herrera ya había marcado su posición con claridad el 18 de marzo, cuando rechazó frontalmente la propuesta del régimen de permitir inversiones de cubanos en el exterior, calificándola de "absurda e inmoral".

"No habrá ni un solo centavo de inversión de empresarios americanos en Cuba hasta que los cubanos sean libres", declaró entonces, añadiendo: "Nadie que se respete invertirá con la dictadura de los Castro".

"Cuba no se olvida, Cuba no se abandona y Cuba será libre", escribió Herrera al anunciar su viaje, en una frase que resume el espíritu de una jornada en la que el exilio cubano buscó hacer sentir su voz en los pasillos del poder en Washington.