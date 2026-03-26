Cubana en España explota: ¿Cómo osan personas de otras nacionalidades hablar de Cuba como si fueran expertas?

Cubana en España arremete contra quienes culpan solo a EE. UU. de la crisis en la isla

La influencer cubana Anita Mateu, residente en España, ha vuelto a generar un intenso debate en redes sociales tras publicar un nuevo video en TikTok en el que critica a quienes atribuyen la crisis en Cuba exclusivamente a Estados Unidos.

En el video, disponible en su perfil de TikTok (@anita.mateu), la joven cuestiona que personas no cubanas opinen sobre la situación de la isla sin haberla vivido. “¿Cómo osan a venir personas de otras nacionalidades que no tienen ni idea hablar y opinar como si fueran los expertos en el tema Cuba–Estados Unidos?”, plantea.

La creadora de contenido rechaza la idea de que la situación del país se deba únicamente al “bloqueo” y sostiene que existe comercio entre Cuba y Estados Unidos y otros países. “Todo es culpa del bloqueo, ¡por favor!, hay agencias de envíos de Estados Unidos a Cuba, en Cuba hay cosas de Estados Unidos, muchísimas, todo el tiempo”, afirma.

En su intervención, insiste en que el problema principal es interno: “la situación de Cuba actual no es culpa del bloqueo de Estados Unidos (…) el principal problema es el gobierno actual”.

Mateu también describe el sistema económico cubano como altamente controlado por el Estado y asegura que limita el desarrollo individual. “El país Cuba está totalmente nacionalizado por el estado, todo pertenece al Estado”, dice, al tiempo que defiende la necesidad de un mercado con competencia.

Como parte de su testimonio, relata experiencias personales sobre la expropiación de negocios familiares tras la llegada del sistema socialista. “Mi abuelo tenía una carnicería (…) cuando triunfó la revolución, esa carnicería la convirtieron en una bodega del Estado, se la quitaron, se la expropiaron”, cuenta.

Además, critica la dolarización parcial de la economía cubana y la pérdida de valor del peso cubano: “con la moneda de Cuba no compras nada, ahora con la moneda de Estados Unidos compras muchísimas cosas”.

En su mensaje, también cuestiona la falta de libertades políticas en la isla: “es una dictadura, donde nosotros los cubanos no elegimos a nuestro presidente, no votamos en las elecciones, lleva el mismo gobierno sesenta años”.

El video ha generado una amplia reacción en redes sociales. Numerosos usuarios respaldaron sus declaraciones y coincidieron en señalar al gobierno cubano como principal responsable de la crisis. “Se tenía que decir y se dijo” o “solo el cubano entiende lo que pasa allí” fueron algunas de las reacciones de apoyo.

Otros comentarios cuestionaron su análisis o insistieron en atribuir el deterioro de la isla al embargo estadounidense, un argumento recurrente en el debate sobre Cuba. Algunos usuarios señalaron que “el embargo económico empeora la situación de la isla” o que “no todo es blanco o negro”.

También hubo críticas centradas en su enfoque, con usuarios que pidieron diferenciar entre sistemas políticos o evitar generalizaciones, así como cuestionamientos a que su experiencia personal sirva como base para interpretar la realidad del país.

El debate se produce en un contexto donde sigue siendo frecuente la confrontación entre quienes atribuyen la crisis cubana principalmente al embargo estadounidense y quienes responsabilizan al sistema político interno.

En días recientes, discusiones similares han tenido lugar en espacios televisivos en España, como el enfrentamiento entre una periodista cubana y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien atribuyó la crisis al embargo, mientras ella respondió que “el responsable de la crisis humanitaria que hay en Cuba es únicamente la dictadura”.

Mateu ya había expresado anteriormente opiniones en esta línea tras un viaje reciente a la isla, donde describió el deterioro económico y social y cuestionó la narrativa que atribuye la crisis exclusivamente a factores externos.