Cubana en España explota: ¿Cómo osan personas de otras nacionalidades hablar de Cuba como si fueran expertas?

La influencer cubana Anita Mateu, residente en España, ha vuelto a generar un intenso debate en redes sociales tras publicar un nuevo video en TikTok en el que critica a quienes atribuyen la crisis en Cuba exclusivamente a Estados Unidos.
En el video, disponible en su perfil de TikTok (@anita.mateu), la joven cuestiona que personas no cubanas opinen sobre la situación de la isla sin haberla vivido. “¿Cómo osan a venir personas de otras nacionalidades que no tienen ni idea hablar y opinar como si fueran los expertos en el tema Cuba–Estados Unidos?”, plantea.
La creadora de contenido rechaza la idea de que la situación del país se deba únicamente al “bloqueo” y sostiene que existe comercio entre Cuba y Estados Unidos y otros países. “Todo es culpa del bloqueo, ¡por favor!, hay agencias de envíos de Estados Unidos a Cuba, en Cuba hay cosas de Estados Unidos, muchísimas, todo el tiempo”, afirma.
En su intervención, insiste en que el problema principal es interno: “la situación de Cuba actual no es culpa del bloqueo de Estados Unidos (…) el principal problema es el gobierno actual”.
Mateu también describe el sistema económico cubano como altamente controlado por el Estado y asegura que limita el desarrollo individual. “El país Cuba está totalmente nacionalizado por el estado, todo pertenece al Estado”, dice, al tiempo que defiende la necesidad de un mercado con competencia.
Como parte de su testimonio, relata experiencias personales sobre la expropiación de negocios familiares tras la llegada del sistema socialista. “Mi abuelo tenía una carnicería (…) cuando triunfó la revolución, esa carnicería la convirtieron en una bodega del Estado, se la quitaron, se la expropiaron”, cuenta.
Además, critica la dolarización parcial de la economía cubana y la pérdida de valor del peso cubano: “con la moneda de Cuba no compras nada, ahora con la moneda de Estados Unidos compras muchísimas cosas”.
En su mensaje, también cuestiona la falta de libertades políticas en la isla: “es una dictadura, donde nosotros los cubanos no elegimos a nuestro presidente, no votamos en las elecciones, lleva el mismo gobierno sesenta años”.
El video ha generado una amplia reacción en redes sociales. Numerosos usuarios respaldaron sus declaraciones y coincidieron en señalar al gobierno cubano como principal responsable de la crisis. “Se tenía que decir y se dijo” o “solo el cubano entiende lo que pasa allí” fueron algunas de las reacciones de apoyo.
Otros comentarios cuestionaron su análisis o insistieron en atribuir el deterioro de la isla al embargo estadounidense, un argumento recurrente en el debate sobre Cuba. Algunos usuarios señalaron que “el embargo económico empeora la situación de la isla” o que “no todo es blanco o negro”.
También hubo críticas centradas en su enfoque, con usuarios que pidieron diferenciar entre sistemas políticos o evitar generalizaciones, así como cuestionamientos a que su experiencia personal sirva como base para interpretar la realidad del país.
El debate se produce en un contexto donde sigue siendo frecuente la confrontación entre quienes atribuyen la crisis cubana principalmente al embargo estadounidense y quienes responsabilizan al sistema político interno.
En días recientes, discusiones similares han tenido lugar en espacios televisivos en España, como el enfrentamiento entre una periodista cubana y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien atribuyó la crisis al embargo, mientras ella respondió que “el responsable de la crisis humanitaria que hay en Cuba es únicamente la dictadura”.
Mateu ya había expresado anteriormente opiniones en esta línea tras un viaje reciente a la isla, donde describió el deterioro económico y social y cuestionó la narrativa que atribuye la crisis exclusivamente a factores externos.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en Cuba según Anita Mateu
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¿Qué opina Anita Mateu sobre la responsabilidad del gobierno cubano en la crisis del país?
Anita Mateu considera que el principal problema de Cuba es el gobierno actual. Según ella, la situación del país no es culpa del embargo de Estados Unidos, sino del sistema político y económico cubano que limita el desarrollo individual y controla excesivamente la economía.
¿Cómo responde Anita Mateu a quienes culpan al bloqueo estadounidense de la crisis en Cuba?
Anita Mateu cuestiona que el bloqueo sea la causa principal de la crisis en Cuba. Asegura que hay comercio entre Cuba y Estados Unidos y que el verdadero problema radica en la gestión del gobierno cubano. Argumenta que el embargo es una medida, pero no la razón principal de las dificultades en la isla.
¿Qué experiencias personales comparte Anita Mateu sobre la expropiación de negocios en Cuba?
Anita Mateu relata que su abuelo tenía una carnicería que fue expropiada por el estado cubano. Esta experiencia personal ilustra cómo el sistema socialista impactó negativamente en los negocios familiares tras la llegada del régimen, convirtiendo la carnicería en una bodega estatal.
¿Cuál es la postura de Anita Mateu sobre la dolarización parcial de la economía cubana?
Anita Mateu critica la dolarización parcial de la economía cubana. Señala la pérdida de valor del peso cubano y afirma que mientras con la moneda de Cuba no se puede comprar nada, con el dólar estadounidense se adquieren muchas cosas, lo que refleja la desigualdad económica en el país.
¿Qué evidencia señala Anita Mateu sobre la falta de libertades políticas en Cuba?
Anita Mateu afirma que Cuba es una dictadura donde no se elige al presidente. Critica la falta de elecciones libres en el país y el hecho de que el mismo gobierno lleva más de sesenta años en el poder, lo que impide cambios significativos y perpetúa el control autoritario.
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