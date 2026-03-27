Anuncian cambio histórico en los billetes de dólares en Estados Unidos

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El gobierno de Estados Unidos planea introducir un cambio inédito en su papel moneda: la firma del presidente Donald Trump aparecerá en los nuevos billetes que entren en circulación.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, marcaría un precedente histórico al incorporar por primera vez la rúbrica de un mandatario en funciones en la divisa estadounidense.

Según informó la agencia AP, “sería la primera vez que aparece la firma de un presidente en funciones”, ya que desde 1861 los billetes solo incluyen las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero, nunca la del jefe de Estado.

La decisión, enmarcada oficialmente en las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, prevé que la firma de Trump figure junto a la del actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, en todos los billetes de nueva impresión.

La Oficina de Grabado e Impresión será la encargada de implementar el cambio.

Un gesto simbólico con carga política

Desde el Tesoro, la medida ha sido presentada como un reconocimiento histórico.

Bessent afirmó en un comunicado que “no hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que billetes de dólar estadounidenses que lleven su nombre”.

En la misma línea, el tesorero Brandon Beach consideró que incluir su firma “no sólo es apropiado, sino también bien merecido”.

Sin embargo, el anuncio no ha pasado desapercibido ni se limita a un gesto protocolar. Analistas y críticos ven en esta decisión una extensión de la estrategia del mandatario de imprimir su nombre y su imagen en diversas instituciones y símbolos del país.

De acuerdo con reportes recogidos por CNN, esta iniciativa forma parte de “una de las más recientes gestiones del mandatario por dejar su huella en todo el Gobierno federal”.

En los últimos meses, la administración ha impulsado proyectos y cambios que incluyen desde plataformas gubernamentales con su marca hasta modificaciones en instituciones culturales.

Cambios graduales en la circulación

El plan contempla que los primeros billetes con la firma de Trump comiencen a circular a partir de este año, posiblemente iniciando con las denominaciones de 100 dólares antes de extenderse al resto.

El diseño general de los billetes no cambiará; la modificación se limitará a la firma.

Actualmente, muchos billetes en circulación aún llevan la firma de la exsecretaria del Tesoro Janet Yellen, por lo que la transición será progresiva.

Monedas, homenajes y límites legales

La inclusión de la firma presidencial ocurre en paralelo a otros proyectos simbólicos vinculados al 250 aniversario del país.

Entre ellos destaca la aprobación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump, así como propuestas para incluir su rostro en monedas de uso común.

Estas iniciativas han generado cuestionamientos legales.

La legislación estadounidense prohíbe representar a presidentes en funciones o a figuras vivas en monedas de circulación regular, lo que ha llevado a debates en el Congreso.

De hecho, legisladores demócratas han impulsado propuestas para reforzar estas restricciones y evitar precedentes similares.

Las críticas también han sido directas. La congresista Shontel Brown calificó el plan del Tesoro como “asqueroso y contrario a los valores estadounidenses”, evidenciando el nivel de polarización que ha provocado la medida.

Un precedente abierto

Más allá de su justificación oficial, la inclusión de la firma de Trump en los billetes introduce un cambio significativo en la tradición monetaria de Estados Unidos.

Aunque expertos señalan que el secretario del Tesoro podría tener autoridad para decidir quién firma el papel moneda, el paso abre un debate sobre los límites entre conmemoración institucional y personalización del poder.

En un país donde los símbolos nacionales suelen mantenerse al margen de figuras políticas en activo, la decisión de estampar la firma del presidente en funciones en el dinero de circulación cotidiana marca un precedente que, con toda probabilidad, seguirá generando controversia.