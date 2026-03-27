María Elvira Salazar: "Me llena de satisfacción ver al dictador Nicolás Maduro enfrentar la justicia"

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar reaccionó este jueves con un mensaje contundente tras la segunda audiencia judicial de Nicolás Maduro en Nueva York, expresando satisfacción por ver al dictador venezolano comparecer ante un tribunal federal estadounidense y lanzando una advertencia directa al régimen cubano.

En su perfil de X, Salazar dijo: "Me llena de satisfacción ver al dictador Nicolás Maduro y a su cómplice Cilia Flores, quienes se creían inmunes ante la ley, enfrentar la justicia en EE.UU. Que sirva de lección a todos los dictadores del hemisferio: con Estados Unidos no se juega", escribió Salazar.

En un video adjunto a su publicación, la congresista extendió el mensaje al régimen de La Habana con una advertencia explícita: "Y esa es la misma lección que le estamos enviando a los cubanos. Háganle caso a la administración del presidente y sobre todo a la figura de Donald Trump, porque cuando dice algo lo hace. Y ahí está el mejor ejemplo, los ayatolas en Irán. Los próximos son los ayatolas de La Habana".

La audiencia se celebró este jueves a las 11:00 a.m. en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ante el juez Alvin Hellerstein, quien rechazó la moción de la defensa para desestimar los cargos contra Maduro, permitiendo que el proceso continúe.

La sesión giró principalmente en torno a si el dictador puede utilizar fondos del gobierno venezolano —sujetos a sanciones— para financiar su defensa legal, representada por los abogados Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly.

El juez aplazó su decisión sobre ese punto y no fijó fecha para el juicio principal. Expertos consultados por la agencia EFE estiman que el proceso no comenzará antes de 2027 o 2028.

Durante la audiencia, Maduro mostró signos visibles de nerviosismo, con tics y ansiedad, y al salir dijo "Hasta mañana" a su abogado.

Salazar también reflexionó sobre ese momento: "Estoy segura que está pensando en las diferentes propuestas que le hizo la administración del presidente Trump antes de caer preso, de que se pudo haber ido para aquí o para allá, pero no lo tomó porque no le hizo caso a Trump".

Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas durante la denominada "Operación Resolución Absoluta", una incursión militar ordenada por el presidente Trump que involucró más de 150 aeronaves, fuerzas especiales, guerra electrónica y apoyo de la CIA e inteligencia colombiana.

Durante la operación murieron al menos 24 militares venezolanos y 32 cubanos de las FAR y el MININT. Ambos fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitan de Brooklyn y se declararon inocentes en su primera audiencia el 5 de enero.

Maduro enfrenta cargos de conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, con penas que podrían llegar a cadena perpetua.

Su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", también enfrenta cargos similares vinculados a las FARC.

Salazar, de origen cubanoamericano —cuyos padres huyeron de Cuba con solo cinco dólares—, cerró su mensaje con una reflexión que resume su postura: "Al final, todos los dictadores terminan rindiendo cuentas, aquí en la tierra o ante Dios".

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump también se pronunció sobre el caso este jueves, anticipando que "vendrán otros juicios", ya que los cargos actuales son, en sus palabras, "solo una fracción" de los delitos cometidos por quien calificó de "un hombre muy, muy peligroso que ha matado a mucha gente".