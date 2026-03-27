Marco Rubio dice que la operación militar en Irán terminará "en cuestión de semanas"

Marco Rubio en el G7 Foto © X / @SecRubio

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes en París que la operación militar en Irán terminará "en cuestión de semanas" y urgió al resto de países "a implicarse más" para garantizar que la navegación en el estrecho de Ormuz "sea segura".

Las declaraciones se produjeron durante la reunión de cancilleres del G7, celebrada en la Abadía de Vaux-de-Cernay, cerca de París, bajo la presidencia rotatoria francesa, y que reunió a los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y la Unión Europea, con la participación adicional de representantes de Ucrania, Arabia Saudita, India, Brasil y Corea del Sur.

Rubio fue directo ante sus socios: el estrecho "puede abrirse mañana si Irán deja de amenazar el transporte marítimo global", calificando el bloqueo como "una violación del derecho internacional".

El secretario de Estado argumentó que "muy poco" del petróleo estadounidense transita por el estrecho de Ormuz, y presionó a Europa y Asia a asumir mayor responsabilidad en su reapertura, dado que ambas regiones dependen de esa ruta energética más que Estados Unidos.

En paralelo, Rubio publicó en su cuenta de la red social X que "nuestra misión es clara: Irán nunca obtendrá un arma nuclear", y reiteró ante los ministros del G7 la necesidad de "máximas contribuciones de los socios" para afrontar el momento.

El funcionario también señaló que se han producido avances en negociaciones indirectas mediadas por Pakistán, con países intermediarios "transmitiendo mensajes" entre las partes.

Sin embargo, la posición de Washington encontró resistencia entre los aliados europeos: varios países del G7 declinaron las peticiones de apoyo de la administración Trump, argumentando que el conflicto fue iniciado sin consultar a los aliados.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, subrayó la necesidad de "impulsar la desescalada en Oriente Medio".

Una pausa en las tensiones

Este jueves, el presidente Donald Trump extendió una nueva pausa de diez días en los ataques a infraestructuras energéticas iraníes, hasta el 6 de abril, vinculada a avances diplomáticos discretos.

La pausa llega después de que Trump lanzara un ultimátum de 48 horas a Irán el 22 de marzo para reabrir el estrecho, que luego pospuso cinco días el 23 de marzo tras conversaciones calificadas de "muy positivas y productivas".

Irán, por su parte, rechazó una propuesta estadounidense de 15 puntos y presentó cinco condiciones propias para poner fin a la guerra, incluyendo el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho y reparaciones por daños de guerra.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, compareció este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para acusar a Estados Unidos e Israel de actuar con "intención clara de cometer genocidio", mientras la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier embarcación que cruce el estrecho "se enfrentará a graves consecuencias".

Trump, por su parte, resumió la situación con una frase contundente: "La mayoría de las personas que toman todas las decisiones en Irán ya no están".