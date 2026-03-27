Díaz-Canel arremete contra EE.UU. y habla de "resurgimiento del fascismo"

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a cargar contra Estados Unidos en una entrevista concedida al diario mexicano La Jornada, donde acusó a Washington de actuar con una lógica “fascista” y de mantener una supuesta política de agresión histórica contra la isla.

En la conversación, Díaz-Canel afirmó que existe un “resurgimiento del fascismo” en el contexto internacional y señaló directamente a Estados Unidos como responsable de una política cada vez más “irracional y agresiva” hacia Cuba. “Creo que estamos viviendo un resurgimiento del fascismo”, aseguró.

El mandatario atribuyó las tensiones bilaterales al supuesto “apetito colonial” de Estados Unidos y aseguró que la “rabia” de ese país responde a que “en 67 años de revolución, Washington no ha podido apoderarse de la nación caribeña”, según afirmó en la entrevista publicada por La Jornada.

En esa línea, insistió en que la presión estadounidense responde a una lógica histórica de dominación. “El anhelo de Estados Unidos siempre fue apoderarse de Cuba”, sostuvo, al tiempo que denunció una política de “presión económica, política, diplomática y con intoxicación mediática”.

Díaz-Canel volvió a responsabilizar al embargo de la grave crisis interna y afirmó que “80 por ciento de la población cubana ha vivido toda su vida bajo los designios del bloqueo”, reiterando el discurso oficial en medio de apagones prolongados, escasez de combustible y deterioro de los servicios básicos.

El endurecimiento del discurso llega días después de una escalada verbal con la administración estadounidense. El presidente Donald Trump calificó a Cuba como una “nación fallida” y aseguró que podría “tomar” la isla, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el sistema cubano “no funciona” y exigió cambios en el liderazgo.

En respuesta, Díaz-Canel acusó a Washington de intentar “adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía” y denunció lo que calificó como una “feroz guerra económica” contra la isla.

Este cruce de declaraciones ocurre en paralelo a negociaciones discretas entre ambos gobiernos, que el propio mandatario confirmó, aunque insistió en que deben desarrollarse “sobre las bases de respeto a la soberanía”.

El discurso del gobernante cubano contrasta con la grave situación interna del país, que él mismo describió al reconocer que “la vida está muy dura” y que hay zonas con “más de 30 y 40 horas de apagón”.

A pesar de ello, defendió el modelo político al asegurar que Cuba ha logrado sostener “una sociedad justa” incluso en condiciones adversas, y habló de una “resistencia creativa” frente a las presiones externas.

También calificó el bloqueo energético como “una violación flagrante de nuestros derechos humanos”, mientras insistía en que el país continuará buscando alternativas para sostener su sistema económico.

Durante la entrevista, Díaz-Canel agradeció el respaldo del gobierno mexicano y elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando “su firmeza de convicciones” y el apoyo sostenido a La Habana.

El mandatario resumió esa relación con la frase “amor con amor se paga”, insistiendo en la alianza histórica entre Cuba y México y en el respaldo político recibido en momentos de crisis. No obstante, el tono general de la entrevista estuvo marcado por un discurso ideológico y confrontativo, en un momento en que el régimen enfrenta una presión externa creciente y un deterioro interno cada vez más evidente.