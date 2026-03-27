Embajada de México en EE.UU. responde a congresistas y niega vínculos con explotación de médicos cubanos

Varios países de América Latina y el Caribe cancelaron sus acuerdos con La Habana en los primeros meses de 2026

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La Embajada de México en Estados Unidos rechazó este viernes las acusaciones contra el programa de contratación de médicos cubanos, asegurando que la cooperación sanitaria del país respeta los derechos laborales y garantiza condiciones dignas para los profesionales extranjeros.

En un mensaje publicado en la red social X, la representación diplomática afirmó que México “rechaza estas acusaciones” y sostuvo que sus alianzas en el ámbito de la salud garantizan una compensación directa para los médicos, así como condiciones laborales dignas.

Según el comunicado, los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos y condiciones que los profesionales mexicanos conforme a la legislación del país.

El pronunciamiento se produjo poco después de que el congresista republicano cubanoamericano Carlos Giménez acusó al gobernante Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de participar en lo que calificó como un esquema de trata de personas impulsado por el régimen cubano.

En su publicación, el legislador denunció que el programa forma parte de una “perversa red de tráfico humano” y sostuvo que el uso de mano de obra médica en esas condiciones constituye una violación flagrante de los derechos humanos.

La controversia ocurre en medio de una creciente presión política desde Washington contra las misiones médicas organizadas por el gobierno cubano.

La víspera, el congresista republicano Mario Díaz-Balart acusó directamente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de ser “cómplice de trata de personas” por mantener el acuerdo de contratación de profesionales de la salud procedentes de la isla.

Las declaraciones de Díaz-Balart respondieron a una conferencia de prensa en la que la mandataria defendió la continuidad del programa, al que calificó como un acuerdo bilateral que ha permitido ampliar la cobertura sanitaria en zonas rurales de México donde escasean especialistas locales.

Sheinbaum aseguró que los médicos reciben el salario que corresponde por su trabajo, aunque documentos revelados por el medio mexicano Latinus indican que los pagos del programa son transferidos directamente al gobierno cubano y no a los profesionales de forma individual.

Diversas denuncias sobre las misiones médicas cubanas señalan que el régimen de la isla retiene entre el 70 % y el 90 % del salario pagado por los países receptores, dejando a los médicos apenas unos 200 dólares mensuales de un costo aproximado de 5,125 dólares por profesional al mes.

Además, desertar del programa puede implicar hasta ocho años de prohibición de regresar a Cuba.

El programa en México involucra actualmente a unos 3,800 profesionales de la salud de 29 especialidades, distribuidos en 23 estados a través del sistema IMSS-Bienestar.

La contratación comenzó en 2020 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fue ampliada posteriormente por la administración de Sheinbaum.

Mientras varios países de América Latina, como Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana, cancelaron sus acuerdos con La Habana en los primeros meses de 2026, México se mantiene como uno de los principales socios de estas misiones médicas, que generan entre 5,000 y 8,000 millones de dólares anuales para el régimen cubano.