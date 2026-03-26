Sheinbaum mantendrá acuerdo con médicos cubanos pese a presión de EE.UU.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno mantendrá el acuerdo de contratación de médicos cubanos, a pesar de la presión ejercida por Estados Unidos y de la cancelación de programas similares en varios países de América Latina.
Durante su conferencia de prensa, y según reportó la agencia EFE, la mandataria defendió la continuidad de este convenio al considerarlo beneficioso para el sistema de salud mexicano.
Sheinbaum afirmó que el acuerdo bilateral ha sido de gran utilidad, especialmente en zonas donde existe escasez de personal médico.
Recordó además que los especialistas cubanos desempeñaron un papel clave durante la pandemia de covid-19.
La presidenta subrayó que actualmente los médicos cubanos trabajan en regiones remotas donde no hay suficientes especialistas mexicanos, lo que permite ampliar la cobertura sanitaria en el país.
Asimismo, rechazó las críticas sobre posibles irregularidades en el programa y aseguró que los profesionales reciben su salario correspondiente. “Se les paga lo que se les tiene que pagar”, afirmó.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que varios países de la región, como Honduras y Guatemala, han cancelado sus acuerdos con Cuba tras una campaña impulsada desde Washington, que cuestiona estos programas pues solo benefician a la cúpula del régimen.
En contraste, México mantiene su cooperación con la isla y defiende este modelo como parte de su política de ayuda y colaboración internacional en el ámbito sanitario, evidenciando que es, desde hace años, una de las principales fuentes de financiamiento del régimen de La Habana.
Sheinbaum también vinculó esta postura a los principios de su gobierno, al señalar que México busca apoyar a quienes enfrentan dificultades, en línea con su enfoque de asistencia y cooperación.
De igual forma, también este miércoles Sheinbaum minimizó las críticas que califican a Cuba como una dictadura, al afirmar que se trata de una “opinión de derecha”, durante su conferencia matutina.
“Hay quien dice de estos comentócratas de derecha que el pueblo cubano vive una dictadura. Esa es su opinión. Pues sí”, afirmó.
En sus declaraciones, defendió la política de ayuda humanitaria hacia la isla y reiteró la postura de su gobierno basada en el principio de autodeterminación de los pueblos, según expresó en su intervención pública.
Preguntas frecuentes sobre el acuerdo de médicos cubanos en México
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¿Por qué México mantiene el acuerdo con los médicos cubanos?
México mantiene el acuerdo con los médicos cubanos porque considera que es beneficioso para el sistema de salud, especialmente en zonas con escasez de personal médico. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende que los profesionales cubanos han sido clave durante la pandemia y que continúan trabajando en regiones remotas donde no hay suficientes especialistas mexicanos.
¿Qué críticas enfrenta el programa de médicos cubanos en México?
El programa de médicos cubanos en México enfrenta críticas por posibles irregularidades y denuncias de explotación laboral. Se cuestiona que el dinero transferido por México va directamente al régimen cubano y los médicos operan bajo condiciones cuestionables. Además, no existen indicadores claros sobre el desempeño de los médicos cubanos en el país.
¿Cómo responde México a la presión de Estados Unidos sobre el acuerdo con Cuba?
México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, defiende su política de ayuda y cooperación internacional y rechaza las críticas de Estados Unidos. La presidenta afirma que México actúa de manera soberana y solidaria con Cuba, a pesar de las sanciones y presiones diplomáticas de Washington.
¿Qué otros tipos de ayuda ofrece México a Cuba?
Además de la contratación de médicos, México envía ayuda humanitaria a Cuba, incluyendo alimentos, medicinas y petróleo. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, México continúa proporcionando estos recursos, argumentando que son necesarios para aliviar la crisis económica y social de la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.