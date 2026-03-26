Sheinbaum mantendrá acuerdo con médicos cubanos pese a presión de EE.UU.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno mantendrá el acuerdo de contratación de médicos cubanos, a pesar de la presión ejercida por Estados Unidos y de la cancelación de programas similares en varios países de América Latina.

Durante su conferencia de prensa, y según reportó la agencia EFE, la mandataria defendió la continuidad de este convenio al considerarlo beneficioso para el sistema de salud mexicano.

Sheinbaum afirmó que el acuerdo bilateral ha sido de gran utilidad, especialmente en zonas donde existe escasez de personal médico.

Recordó además que los especialistas cubanos desempeñaron un papel clave durante la pandemia de covid-19.

La presidenta subrayó que actualmente los médicos cubanos trabajan en regiones remotas donde no hay suficientes especialistas mexicanos, lo que permite ampliar la cobertura sanitaria en el país.

Asimismo, rechazó las críticas sobre posibles irregularidades en el programa y aseguró que los profesionales reciben su salario correspondiente. “Se les paga lo que se les tiene que pagar”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que varios países de la región, como Honduras y Guatemala, han cancelado sus acuerdos con Cuba tras una campaña impulsada desde Washington, que cuestiona estos programas pues solo benefician a la cúpula del régimen.

En contraste, México mantiene su cooperación con la isla y defiende este modelo como parte de su política de ayuda y colaboración internacional en el ámbito sanitario, evidenciando que es, desde hace años, una de las principales fuentes de financiamiento del régimen de La Habana.

Sheinbaum también vinculó esta postura a los principios de su gobierno, al señalar que México busca apoyar a quienes enfrentan dificultades, en línea con su enfoque de asistencia y cooperación.

De igual forma, también este miércoles Sheinbaum minimizó las críticas que califican a Cuba como una dictadura, al afirmar que se trata de una “opinión de derecha”, durante su conferencia matutina.

“Hay quien dice de estos comentócratas de derecha que el pueblo cubano vive una dictadura. Esa es su opinión. Pues sí”, afirmó.

En sus declaraciones, defendió la política de ayuda humanitaria hacia la isla y reiteró la postura de su gobierno basada en el principio de autodeterminación de los pueblos, según expresó en su intervención pública.