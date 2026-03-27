Anna Bensi explica por qué no puede crear su contenido habitual en redes

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La influencer cubana Anna Bensi (Anna Sofía Benítez Silvente) reconoció que ha detenido su actividad habitual en redes sociales debido al estado de tensión que han generado las autoridades del país sobre ella y su familia.

La creadora de contenido publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que explicó las razones de su ausencia digital, tras semanas de alta exposición mediática por su enfrentamiento con el régimen.

“Extraño MUCHÍSIMO hacer mi contenido habitual”, afirmó, en referencia a sus publicaciones centradas en humor y covers, pero dejó claro que no se encuentra en condiciones de retomarlas.

Captura de Instagram/_annabensi

Según expresó, su atención está concentrada en “el proceso de mi mamá y mío”, en alusión a la situación que enfrenta junto a su madre, Caridad Silvente Laffita, quien también ha sido objeto de citaciones, interrogatorios y amenazas por parte de la Seguridad del Estado.

En ese contexto, la joven subrayó que su “conciencia” no le permitiría “subir un video como si todo estuviera bien”, evidenciando el impacto emocional de los hostigamientos recientes sobre su entorno familiar.

Su mensaje se produce días después de que ella y su mamá fueran imputadas bajo el artículo 393 del Código Penal cubano y sometidas a reclusión domiciliaria, con restricciones de movimiento dentro del país y prohibición de salida al extranjero.

El caso se originó tras la publicación de un video en redes sociales donde se identificaba a un agente que entregó una citación en su vivienda, lo que las autoridades calificaron como un delito relacionado con la intimidad personal.

Analistas jurídicos han demostrado la nulidad legal y arbitrariedad del proceso contra Anna Bensi y su mamá, teniendo en cuenta incongruencias de la acusación respecto a lo establecido por el propio Código Penal cubano y por normativas de derecho internacional.

La organización de derechos humanos Cubalex, por ejemplo, argumentó que grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones públicas "no es delito, es un derecho ciudadano".

El Toque Jurídico, por su parte, explicó que “si la autoridad sostiene que el hecho se encuadra en el artículo 393, entonces la policía no tenía competencia alguna para citar, interrogar, instruir cargos ni imponer medidas cautelares” a la mamá de la influencer; pues se entraría en contradicción con el artículo 394 de la misma ley.

Captura de Instagram/_annabensi

En las últimas semanas, la joven ha denunciado además presiones contra su círculo cercano, incluidas amenazas a amistades y citaciones a familiares, en un intento de frenar su actividad crítica en redes sociales. A pesar de ello, reiteró que no dejaría de expresar sus opiniones contra el sistema político cubano.

En su mensaje más reciente, incluyó también una referencia de carácter religioso, en la que puso énfasis en la necesidad de unión y libertad para la Isla: “Cuando decimos ‘Cuba para Cristo’ lejos de dividir, excluir, adoctrinar u odiar, nuestra intención como cristianos, es lanzar un mensaje de ESPERANZA y LIBERACIÓN para el pueblo cubano”.