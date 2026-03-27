Díaz-Balart llama 'heroína' a Anna Bensi y expresa el apoyo de EE.UU. tras su reclusión domiciliaria

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Mario Díaz-Balart publicó un mensaje de respaldo a la activista y creadora de contenidos cubana Anna Bensi, a quien calificó de 'heroína', un día después de que la joven fuera instruida de cargos y sometida a reclusión domiciliaria por las autoridades cubanas.

'¡Desde Estados Unidos te apoyamos, Anna!', escribió Díaz-Balart en su cuenta de X, citando directamente un video que la propia Anna Bensi había publicado sobre los resultados de su citación del 25 de marzo.

Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años y conocida en redes como Anna Bensi, acudió ese día a la Unidad 27 de la Policía Nacional Revolucionaria en Alamar, La Habana, donde fue formalmente imputada como coautora del delito tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano, que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión. Además, fue sometida a un registro corporal exhaustivo sin la presencia de su abogado.

'Me revisó el pelo, me tuvo que quitar el peinado, la blusa, el pantalón, me tocaron los zapatos a ver si traía algo', relató la joven tras su citación. Tras el proceso, quedó bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país y de viajar entre provincias sin autorización.

El caso se originó el 10 de marzo, cuando la madre de Anna, Caridad Silvente Laffita, grabó a dos agentes del Ministerio del Interior que entregaron una citación irregular en su domicilio.

Anna publicó el video en redes sociales, y las autoridades lo tipificaron como una vulneración a la intimidad del agente. Uno de los funcionarios fue identificado como el suboficial Yoel Leodán Rabaza Ramos, chapa 179542.

La organización Cubalex publicó un análisis jurídico sobre grabar a la policía argumentando que hacerlo en el ejercicio de sus funciones es un derecho constitucional en Cuba, no un delito.

A pesar de la presión, Anna Bensi agradeció públicamente el respaldo recibido: 'Estoy súper agradecida con todas las personas que fueron a acompañarme y con quienes han mostrado su apoyo en redes. No solo nos apoyan a mi mamá y a mí, sino a una causa nacional: la libertad'.

El caso ha trascendido a la prensa internacional, con cobertura del diario español El Mundo, y ha generado condenas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que exigió al régimen cesar las amenazas e intimidaciones contra la joven y su madre.