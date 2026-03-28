María Elvira Salazar celebra reapertura de sede del partido de María Corina Machado en Venezuela: “Es solo el inicio”

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La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar celebró este sábado la reapertura de la sede nacional de Vente Venezuela, el partido fundado por María Corina Machado, y advirtió que el avance opositor en Venezuela es alentador, pero que "esto es solo el inicio".

La cubanoamericana reaccionó en redes sociales al acto celebrado esta mañana en la sede conocida como El Bejucal, ubicada en el barrio de Altamira, en Caracas, citando el mensaje que Machado publicó desde el exterior para conmemorar el evento.

"Una señal real de movimiento en Venezuela", escribió Salazar. "Cada espacio que recupera la oposición acerca al país a restaurar la democracia y la voluntad de su pueblo. Alentador, sí, pero esto es solo el inicio. El pueblo venezolano no da marcha atrás. Nosotros tampoco."

La sede había permanecido cerrada por más de un año tras ser atacada en agosto de 2024 por hombres armados y encapuchados que robaron equipos, documentos y causaron daños vandálicos, en el contexto de la represión que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El acto de reapertura fue encabezado por Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, quien fue liberado el 8 de febrero de 2026 tras permanecer casi dos años preso en El Helicoide.

Alviarez denunció que le fue negado el beneficio de la Ley de Amnistía promulgada a finales de febrero de 2026, que según cifras oficiales liberó a 6,071 presos políticos, aunque Foro Penal reporta que aún quedan 777 detenidos.

María Corina Machado no asistió presencialmente al acto, pero reaccionó desde el exterior con un mensaje cargado de emoción: "VENTE VUELVE A CASA!! Estoy ahí, con cada uno de ustedes. Vamos por FULL DEMOCRACIA Y FULL LIBERTAD."

Machado también declaró que "estamos muy cerca de lograr lo que durante décadas hemos anhelado" y que "la ruta está clara" para que los venezolanos transformen el país.

Los asistentes al acto corearon consignas como "¡Venezuela quiere una democracia! ¡Que viva Venezuela libre!" en un ambiente descrito como histórico y celebratorio.

La reapertura ocurre en el marco de la transición política venezolana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en la llamada Operación Resolución Absoluta, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y Estados Unidos reconoció formalmente su gobierno el 9 de marzo de 2026.

Salazar, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, ha sido una de las voces más activas en Washington en favor de la transición democrática venezolana y ha ejercido presión directa sobre el gobierno interino, advirtiendo sobre consecuencias muy graves si se producen abusos contra opositores.

Alviarez, por su parte, expresó su convicción sobre el futuro inmediato: "No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela."