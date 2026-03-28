María Elvira Salazar celebra reapertura de sede del partido de María Corina Machado en Venezuela: “Es solo el inicio”

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La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar celebró este sábado la reapertura de la sede nacional de Vente Venezuela, el partido fundado por María Corina Machado, y advirtió que el avance opositor en Venezuela es alentador, pero que "esto es solo el inicio".
La cubanoamericana reaccionó en redes sociales al acto celebrado esta mañana en la sede conocida como El Bejucal, ubicada en el barrio de Altamira, en Caracas, citando el mensaje que Machado publicó desde el exterior para conmemorar el evento.
"Una señal real de movimiento en Venezuela", escribió Salazar. "Cada espacio que recupera la oposición acerca al país a restaurar la democracia y la voluntad de su pueblo. Alentador, sí, pero esto es solo el inicio. El pueblo venezolano no da marcha atrás. Nosotros tampoco."
La sede había permanecido cerrada por más de un año tras ser atacada en agosto de 2024 por hombres armados y encapuchados que robaron equipos, documentos y causaron daños vandálicos, en el contexto de la represión que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El acto de reapertura fue encabezado por Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, quien fue liberado el 8 de febrero de 2026 tras permanecer casi dos años preso en El Helicoide.
Alviarez denunció que le fue negado el beneficio de la Ley de Amnistía promulgada a finales de febrero de 2026, que según cifras oficiales liberó a 6,071 presos políticos, aunque Foro Penal reporta que aún quedan 777 detenidos.
María Corina Machado no asistió presencialmente al acto, pero reaccionó desde el exterior con un mensaje cargado de emoción: "VENTE VUELVE A CASA!! Estoy ahí, con cada uno de ustedes. Vamos por FULL DEMOCRACIA Y FULL LIBERTAD."
Machado también declaró que "estamos muy cerca de lograr lo que durante décadas hemos anhelado" y que "la ruta está clara" para que los venezolanos transformen el país.
Los asistentes al acto corearon consignas como "¡Venezuela quiere una democracia! ¡Que viva Venezuela libre!" en un ambiente descrito como histórico y celebratorio.
La reapertura ocurre en el marco de la transición política venezolana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en la llamada Operación Resolución Absoluta, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y Estados Unidos reconoció formalmente su gobierno el 9 de marzo de 2026.
Salazar, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, ha sido una de las voces más activas en Washington en favor de la transición democrática venezolana y ha ejercido presión directa sobre el gobierno interino, advirtiendo sobre consecuencias muy graves si se producen abusos contra opositores.
Alviarez, por su parte, expresó su convicción sobre el futuro inmediato: "No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela."
Preguntas frecuentes sobre la reapertura de la sede de Vente Venezuela y el contexto político en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es significativa la reapertura de la sede de Vente Venezuela en Caracas?
La reapertura de la sede de Vente Venezuela es significativa porque simboliza un avance en la lucha por la democracia en Venezuela. Esta sede había estado cerrada por más de un año debido a la represión del régimen chavista, y su reapertura marca un paso hacia la recuperación de espacios por parte de la oposición. Además, se produce en un contexto de transición política tras la captura de Nicolás Maduro.
¿Qué papel juega María Elvira Salazar en el proceso de transición en Venezuela?
María Elvira Salazar ha sido una de las voces más activas en Washington en favor de la transición democrática en Venezuela. Como presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, ha ejercido presión sobre el gobierno interino venezolano para asegurar el respeto a los derechos humanos y la liberación de presos políticos, advirtiendo sobre posibles consecuencias si se producen abusos.
¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Venezuela?
A pesar de la Ley de Amnistía, todavía quedan 777 presos políticos en Venezuela según el Foro Penal. La Ley, promulgada a finales de febrero de 2026, ha liberado a más de 6,071 presos políticos según cifras oficiales, pero las organizaciones de derechos humanos y líderes opositores continúan exigiendo la liberación de todos los detenidos por razones políticas.
¿Cómo ha influido la captura de Nicolás Maduro en el panorama político venezolano?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses marcó el inicio de una transición política en Venezuela. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, y se han iniciado procesos de diálogo y cooperación con Estados Unidos. Esta captura ha sido un punto de inflexión que ha permitido a la oposición ganar terreno y ha llevado a cambios significativos en la dinámica política del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.