Proyecto solidario entrega donativos a anciano que sobrevive con pensión de 1,500 pesos en Holguín

El grupo apuntó que en el entorno sobreviven niños, ancianos y enfermos en condiciones de miseria

Un anciano que vive solo en la comunidad de Limpio Chiquito, en el municipio de Cacocum, provincia de Holguín, recibió alimentos, donaciones y ayuda económica gracias a una iniciativa del proyecto solidario Huellas, en medio de las precarias condiciones en las que sobreviven muchos jubilados en la isla.

La entrega quedó registrada en un video difundido en redes sociales por miembros del proyecto, donde la activista Johanna Jolá, lideresa de la iniciativa, conversa con el hombre dentro de su humilde vivienda.

Durante el intercambio, el anciano confirma que vive solo y que recibe una pensión estatal de 1,519 pesos cubanos.

Captura de Facebook/Johanna Jolá

Ante la pregunta de cómo logra sobrevivir con esa cantidad, el hombre explica que depende de la ayuda familiar.

Según relata, una sobrina lo atiende y le proporciona comida, mientras el hijo de ella, que trabaja, es quien aporta el dinero que permite sostenerlo.

En nombre del proyecto Huellas y de colaboradores en Alemania, los voluntarios le entregaron apoyo económico y le anunciaron que también recibiría donaciones de alimentos y otros artículos básicos para aliviar su situación.

“No se sienta solo, que solito no está”, le dijo la activista al anciano durante la visita.

El hombre agradeció el gesto con evidente emoción. “Me siento muy satisfecho de que hayan venido a verme y me hayan dado este regalo, estoy muy agradecido”, expresó.

La ayuda llegó además a otras familias de la comunidad de Limpio Chiquito donde, de acuerdo con el testimonio de los activistas, los habitantes llevan cuatro meses sin electricidad y deben cocinar con leña o carbón, rodeados de fango y mosquitos.

En ese entorno sobreviven niños, ancianos y enfermos en condiciones que los propios voluntarios describieron como de extrema miseria.

La escena refleja un problema cada vez más visible en Cuba: el colapso del sistema de pensiones frente a la inflación y la escasez.

En numerosos casos, los adultos mayores dependen de familiares, remesas o iniciativas solidarias para cubrir necesidades básicas.

Historias similares han provocado indignación en redes sociales. En uno de los testimonios más compartidos recientemente, una maestra jubilada de 83 años lamentó haber trabajado 57 años en el país sin lograr hoy garantizar siquiera su alimentación, un sentimiento que resume el abandono que denuncian muchos ancianos en la isla.

También en redes, la creadora de contenido Ari de La Habana mostró recientemente qué puede comprar un jubilado con una pensión de 3,000 pesos, equivalente a unos 6,7 dólares en el mercado informal: apenas algunos productos de aseo y dos pequeñas bolsas de pan, insuficientes incluso para cubrir una semana de gastos básicos.

Frente a esa realidad, proyectos como Huellas intentan ofrecer alivio puntual a comunidades golpeadas por la pobreza y los desastres naturales.

La iniciativa, liderada por Jolá, ha impulsado campañas de recolección de donaciones dentro y fuera de Cuba para entregar directamente alimentos, ropa, medicamentos y otros artículos a familias vulnerables del oriente del país.

Sin embargo, casos como el del anciano de Limpio Chiquito muestran que, para muchos jubilados cubanos, la solidaridad ciudadana se ha convertido en la única red de protección frente a una crisis económica que continúa deteriorando las condiciones de vida en la isla.