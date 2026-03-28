Proyecto solidario entrega donativos a anciano que sobrevive con pensión de 1,500 pesos en Holguín

Un anciano que vive solo en la comunidad de Limpio Chiquito, en el municipio de Cacocum, provincia de Holguín, recibió alimentos, donaciones y ayuda económica gracias a una iniciativa del proyecto solidario Huellas, en medio de las precarias condiciones en las que sobreviven muchos jubilados en la isla.
La entrega quedó registrada en un video difundido en redes sociales por miembros del proyecto, donde la activista Johanna Jolá, lideresa de la iniciativa, conversa con el hombre dentro de su humilde vivienda.
Durante el intercambio, el anciano confirma que vive solo y que recibe una pensión estatal de 1,519 pesos cubanos.
Ante la pregunta de cómo logra sobrevivir con esa cantidad, el hombre explica que depende de la ayuda familiar.
Según relata, una sobrina lo atiende y le proporciona comida, mientras el hijo de ella, que trabaja, es quien aporta el dinero que permite sostenerlo.
En nombre del proyecto Huellas y de colaboradores en Alemania, los voluntarios le entregaron apoyo económico y le anunciaron que también recibiría donaciones de alimentos y otros artículos básicos para aliviar su situación.
“No se sienta solo, que solito no está”, le dijo la activista al anciano durante la visita.
El hombre agradeció el gesto con evidente emoción. “Me siento muy satisfecho de que hayan venido a verme y me hayan dado este regalo, estoy muy agradecido”, expresó.
La ayuda llegó además a otras familias de la comunidad de Limpio Chiquito donde, de acuerdo con el testimonio de los activistas, los habitantes llevan cuatro meses sin electricidad y deben cocinar con leña o carbón, rodeados de fango y mosquitos.
En ese entorno sobreviven niños, ancianos y enfermos en condiciones que los propios voluntarios describieron como de extrema miseria.
La escena refleja un problema cada vez más visible en Cuba: el colapso del sistema de pensiones frente a la inflación y la escasez.
En numerosos casos, los adultos mayores dependen de familiares, remesas o iniciativas solidarias para cubrir necesidades básicas.
Historias similares han provocado indignación en redes sociales. En uno de los testimonios más compartidos recientemente, una maestra jubilada de 83 años lamentó haber trabajado 57 años en el país sin lograr hoy garantizar siquiera su alimentación, un sentimiento que resume el abandono que denuncian muchos ancianos en la isla.
También en redes, la creadora de contenido Ari de La Habana mostró recientemente qué puede comprar un jubilado con una pensión de 3,000 pesos, equivalente a unos 6,7 dólares en el mercado informal: apenas algunos productos de aseo y dos pequeñas bolsas de pan, insuficientes incluso para cubrir una semana de gastos básicos.
Frente a esa realidad, proyectos como Huellas intentan ofrecer alivio puntual a comunidades golpeadas por la pobreza y los desastres naturales.
La iniciativa, liderada por Jolá, ha impulsado campañas de recolección de donaciones dentro y fuera de Cuba para entregar directamente alimentos, ropa, medicamentos y otros artículos a familias vulnerables del oriente del país.
Sin embargo, casos como el del anciano de Limpio Chiquito muestran que, para muchos jubilados cubanos, la solidaridad ciudadana se ha convertido en la única red de protección frente a una crisis económica que continúa deteriorando las condiciones de vida en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de las pensiones y la ayuda solidaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los jubilados en Cuba?
Los jubilados en Cuba enfrentan una situación crítica debido a la insuficiencia de las pensiones para cubrir sus necesidades básicas. Muchas personas mayores dependen de la ayuda de familiares, remesas del extranjero o proyectos solidarios para sobrevivir, ya que la pensión mínima no es suficiente para alimentos, medicamentos y otros gastos esenciales. La inflación y la escasez han agravado esta situación, dejando a los ancianos en un estado de vulnerabilidad extrema.
¿Qué es el proyecto solidario Huellas y cómo ayuda a los ancianos en Cuba?
El proyecto solidario Huellas es una iniciativa que busca proporcionar ayuda a las personas vulnerables en Cuba, especialmente a los ancianos. Liderado por la activista Johanna Jolá, el proyecto recolecta donaciones de alimentos, ropa, medicamentos y dinero para distribuirlos entre las comunidades más necesitadas. Huellas ha realizado entregas directas en varias localidades del oriente cubano, evidenciando la importancia de la solidaridad ciudadana ante la falta de apoyo estatal.
¿Cómo está afectando la crisis del sistema de pensiones a los ancianos cubanos?
La crisis del sistema de pensiones en Cuba está dejando a los ancianos sin los recursos necesarios para vivir dignamente. Las pensiones son insuficientes para cubrir incluso las necesidades básicas debido a la inflación y las dificultades económicas del país. Esta situación obliga a muchos jubilados a depender de la ayuda de familiares, iniciativas solidarias o a seguir trabajando en la vejez, exponiéndolos a condiciones de vida precarias.
¿Qué papel juegan las iniciativas ciudadanas en el apoyo a los ancianos en Cuba?
Las iniciativas ciudadanas juegan un papel crucial en el apoyo a los ancianos en Cuba, supliendo la falta de asistencia estatal. Proyectos como Huellas y acciones solidarias de iglesias y ciudadanos comunes son fundamentales para proporcionar alimentos, ropa y atención básica a personas mayores que viven en extrema pobreza. Estas iniciativas intentan cubrir las necesidades urgentes de las comunidades ante la incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones efectivas.
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