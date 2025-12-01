“Esto es lo que puede comprar un jubilado con su pensión”: Influencer cubana muestra la miseria en video viral

Monto de una pensión en Cuba y productos que se pueden adquirir

La creadora de contenidos Ari de La Habana (@ari_delahabana), que hace pocos días conmovió a miles de cubanos al denunciar la muerte de su abuelo por chikungunya, volvió a generar impacto con un nuevo video donde mostró lo que puede comprar un jubilado en Cuba con su pensión mensual: 3,000 pesos, equivalentes a apenas 6.7 dólares.

“Esta es la pensión mensual de un jubilado en Cuba, acompáñame a ver qué nos podemos comprar con esto”, dijo Ari al inicio del video, mientras recorría varias tiendas en busca de precios “económicos”.

Después de caminar un rato, entró a una Mipyme —como llama el régimen a las pequeñas empresas privadas— y mostró el resultado de su compra:

Dos bolsitas de pan (600 CUP)

Una pequeña mantequilla (600 CUP)

Champú (900 CUP)

Detergente para fregar (650 CUP)

Un jabón (200 CUP)

El total: 3,000 pesos cubanos, o 6.7 dólares, según la tasa informal de cambio. “Esto es todo lo que puede comprar un jubilado en Cuba con su pensión”, concluye Ari, mostrando las escasas provisiones de productos de primera necesidad que pudo adquirir.

El video, publicado en Instagram, acumula decenas de comentarios y reacciones de cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de ellos denunciando que ni siquiera alcanza para alimentos básicos como arroz, huevos o aceite.

“Es humillante ver que una vida de trabajo termina así”, escribió una seguidora.

En un país donde los precios suben a diario y el salario medio ronda los 4,200 pesos, el testimonio de Ari expone con sencillez la pobreza real de los ancianos cubanos, condenados a sobrevivir con pensiones que no cubren ni una semana de gastos esenciales.

Otro retrato del derrumbe social que el régimen intenta ocultar, pero que las redes vuelven imposible silenciar.