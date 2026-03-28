Vecinos de Cacocum agradecen donaciones de proyecto solidario en medio de apagones y extrema pobreza

La situación local refleja la precariedad que atraviesan numerosas zonas del país

Un video difundido en redes sociales muestra el agradecimiento de vecinos de la comunidad de Limpio Chiquito, en el municipio de Cacocum, provincia de Holguín, tras recibir ayuda del proyecto solidario Huellas, una iniciativa ciudadana que entrega alimentos, ropa y otros artículos básicos a familias en situación vulnerable.

“Seguimos agradeciendo lo que hacen por nosotros. Es por ayudar, porque no tenemos nada, no tenemos corriente, no tenemos nada”, afirma una de las personas beneficiadas durante el intercambio con los voluntarios.

Otra vecina explica que la ayuda representa un alivio inmediato para las familias del lugar: “Nos sentimos aliviados, que tenemos algo para comer, para vestirnos”, subrayó.

La grabación muestra una de las acciones recientes del proyecto Huellas, una iniciativa impulsada por activistas que organiza campañas de recolección de donaciones dentro y fuera de Cuba para llevar alimentos, ropa y otros recursos directamente a comunidades golpeadas por la pobreza.

Según los promotores de la iniciativa, en lugares como Limpio Chiquito la propia comunidad participa en la distribución de las ayudas.

Los vecinos organizan los donativos entre familias necesitadas e intentan incluir también a personas especialmente vulnerables, como ancianos que viven solos o que enfrentan largas colas para cobrar pensiones insuficientes.

La situación de esa localidad refleja la precariedad que atraviesan numerosas zonas del país.

De acuerdo con testimonios recogidos por los propios activistas, los habitantes de Limpio Chiquito llevan alrededor de cuatro meses sin electricidad y deben cocinar con leña o carbón, en un entorno marcado por el fango, los mosquitos y la escasez de recursos básicos.

En ese contexto sobreviven niños, ancianos y personas enfermas en condiciones que los voluntarios han descrito como de extrema pobreza.

Historias similares se repiten en distintos puntos de la isla. En esa misma comunidad, un anciano que vive solo recibió alimentos, dinero y otros donativos del proyecto Huellas.

El hombre explicó que sobrevive con una pensión estatal de 1,519 pesos cubanos y depende del apoyo de familiares para cubrir necesidades básicas.

Casos como este reflejan el deterioro del sistema de pensiones en medio de la inflación y la escasez.

En muchos hogares cubanos, los jubilados dependen de la ayuda de familiares, remesas o iniciativas solidarias para poder alimentarse o adquirir productos esenciales.

Ante ese panorama, proyectos ciudadanos como Huellas intentan ofrecer alivio puntual a comunidades golpeadas por la crisis económica, aunque para muchos cubanos estas iniciativas se han convertido en la única red de apoyo frente al deterioro de las condiciones de vida en la isla.