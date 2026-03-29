Trump pregunta por su estatua en Venezuela durante reunión de gabinete

El presidente Donald Trump interrumpió una reunión de gabinete en la Casa Blanca para preguntar, con evidente entusiasmo, cuándo Venezuela le erigirá una estatua, dejando en segundo plano el tema energético que se debatía en ese momento.

El episodio ocurrió el jueves, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, hablaba sobre los beneficios del acercamiento con Venezuela para los consumidores estadounidenses.

Burgum afirmó que, dado el nuevo vínculo entre ambos países, literalmente creo que van a erigir una estatua al presidente Trump.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela van "viento en popa". El viceministro venezolano Oliver Blanco anunció este sábado que Venezuela recuperó sus sedes diplomáticas en EE.UU., por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El anuncio es el resultado de un proceso de normalización de las relaciones entre ambos países que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en la llamada "Operación Resolución Absoluta", ejecutada por la Fuerza Delta estadounidense con apoyo de la CIA.