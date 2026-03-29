Dos veleros, mucho ruido: El costo real de una travesía más simbólica que efectiva

Integrantes de la tripulación a su llegada a La Habana y Miguel Díaz-Canel

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La llegada a La Habana de los veleros perdidos del convoy “Nuestra América” ha sido presentada como un gesto solidario de alto valor simbólico.

“Al fin en Cuba […] con su carga solidaria de recursos necesarios pero, sobre todo, con su carga de amor en defensa de las causas justas”, escribió este sábado en sus redes sociales el gobernante Miguel Díaz-Canel.

El también primer secretario del Partido Comunista subrayó además que “una niña de tres años es la más joven tripulante de esta expedición”, presentando su participación como una muestra de respaldo internacional y afirmando que “Cuba no está sola”.

Sin embargo, más allá de la narrativa épica, el episodio deja preguntas incómodas sobre su utilidad real, los riesgos asumidos y el costo —no menor— que implicó su rescate en alta mar.

Conviene empezar por lo básico: ¿cuánta ayuda pueden transportar realmente dos catamaranes pequeños? Aunque se ha hablado de toneladas de suministros en el conjunto del convoy, la capacidad individual de estas embarcaciones es limitada.

En términos prácticos, su impacto sobre una crisis estructural como la que vive Cuba es, en el mejor de los casos, marginal. Lo que sí resulta evidente es el valor mediático de la operación.

Ese componente simbólico adquirió un tono muy distinto cuando ambas embarcaciones desaparecieron durante días en el Caribe, obligando a activar un operativo de búsqueda y rescate liderado por la Secretaría de Marina de México.

Aeronaves, buques y coordinación internacional fueron movilizados durante al menos 48 horas para localizar a los tripulantes. Nada de esto es gratuito.

Cabe preguntarse quién asumirá el coste de este operativo: ¿lo pagará el contribuyente mexicano para rescatar una iniciativa privada de dudosa necesidad?

Aunque no existen cifras oficiales, estimaciones razonables sitúan el coste de este tipo de operaciones en decenas o incluso cientos de miles de dólares, dependiendo de la duración y los medios desplegados.

Es decir, una intervención compleja y costosa —posiblemente más onerosa que la propia "ayuda" transportada— para auxiliar a una iniciativa que, en esencia, pudo haberse organizado de forma mucho más segura y eficiente.

Aquí surge una cuestión clave: ¿era necesario? La ayuda humanitaria no es, ni mucho menos, un problema logístico sin solución. Existen canales establecidos —marítimos, comerciales e incluso institucionales— que permiten transportar grandes volúmenes de recursos sin exponer vidas humanas ni activar operaciones de emergencia.

En este caso, sin embargo, se optó por una fórmula de alto impacto visual y político, pero también de alto riesgo. La pérdida de comunicación durante varios días no solo puso en peligro a los tripulantes, sino que evidenció la fragilidad de la operación.

Especialmente preocupante resulta la presencia de una menor de tres años a bordo.

Su inclusión en una travesía de este tipo, que terminó requiriendo un rescate internacional, plantea serias dudas sobre la seriedad y la responsabilidad de los organizadores. No se trata de un detalle menor ni de un elemento anecdótico: es una línea que nunca debió cruzarse.

Al final, lo ocurrido deja la sensación de que el convoy “Nuestra América” fue tanto —o más— un acto de escenificación política que una respuesta efectiva a la crisis cubana.

Mucho simbolismo, mucha visibilidad… y demasiados riesgos para tan poco impacto real.