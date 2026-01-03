Salvan a cuatro personas tras hundirse su bote cerca de Cayo Hueso

Vídeos relacionados:

Ver más

Cuatro navegantes fueron rescatados y trasladados en condición estable luego de que su embarcación de 28 pies volcara aproximadamente a 30 millas al norte de Cayo Hueso (Key West).

El incidente ocurrió este miércoles, informaron autoridades. Tras el rescate, los sobrevivientes fueron entregados de forma segura a personal de servicios médicos de emergencia que los esperaba en el Aeropuerto Internacional de Key West.

El operativo involucró a una tripulación de un helicóptero MH-65 Dolphin de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Miami y a una tripulación de un helicóptero MH-60S Marlin de la Estación Aérea Naval de Key West.

Una tripulación del avión HC-144 Ocean Sentry de la Estación Aérea Miami se desvió de una patrulla rutinaria y logró localizar a los navegantes después de escuchar una Transmisión de Información Marítima Urgente emitida por los vigilantes del Sector Cayo Hueso.

Según el reporte, uno de los navegantes alcanzó a tomar una radio portátil y pidió ayuda a través del Canal 16 antes de que la embarcación volcara.

Tras el vuelco, la embarcación comenzó a humear y los navegantes se colocaron los chalecos salvavidas y se mantuvieron unidos en el agua. Las condiciones reportadas incluían olas de entre 60 y 120 cm y vientos de 29 km/h.

Lo más leído hoy:

Al llegar al área, el helicóptero MH-65 Dolphin desplegó a un nadador de rescate, quien ayudó a sacar del agua a tres de los sobrevivientes.

Posteriormente, el helicóptero MH-60S Marlin arribó al punto e izó al nadador de rescate de la Guardia Costera junto al cuarto sobreviviente.

La suboficial de tercera clase Tabitha Pearigen, guardia de guardia del Sector de Cayo Hueso, destacó el trabajo conjunto con la Marina y subrayó la importancia de medidas básicas de seguridad.

“Los navegantes hicieron muchas cosas bien, como usar chalecos salvavidas y mantenerse en contacto”, dijo, y recomendó revisar el pronóstico del tiempo, llevar el equipo adecuado y contar con un medio para pedir ayuda antes de zarpar.

A finales de diciembre, la Guardia Costera confirmó la interdicción de un grupo de personas a 64 kilómetros al sur de Cuba.

La USCG informó en su cuenta oficial de la red social X que una operación de interdicción marítima había culminado con la detención de seis migrantes cubanos que trataban de abandonar la isla.

La devolución a Cuba fue realizada por la tripulación del cutter William Trump, una embarcación frecuentemente utilizada en patrullajes del Caribe.