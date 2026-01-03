Salvan a cuatro personas tras hundirse su bote cerca de Cayo Hueso

Vídeos relacionados:
Cuatro navegantes fueron rescatados y trasladados en condición estable luego de que su embarcación de 28 pies volcara aproximadamente a 30 millas al norte de Cayo Hueso (Key West).
El incidente ocurrió este miércoles, informaron autoridades. Tras el rescate, los sobrevivientes fueron entregados de forma segura a personal de servicios médicos de emergencia que los esperaba en el Aeropuerto Internacional de Key West.
El operativo involucró a una tripulación de un helicóptero MH-65 Dolphin de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Miami y a una tripulación de un helicóptero MH-60S Marlin de la Estación Aérea Naval de Key West.
Una tripulación del avión HC-144 Ocean Sentry de la Estación Aérea Miami se desvió de una patrulla rutinaria y logró localizar a los navegantes después de escuchar una Transmisión de Información Marítima Urgente emitida por los vigilantes del Sector Cayo Hueso.
Según el reporte, uno de los navegantes alcanzó a tomar una radio portátil y pidió ayuda a través del Canal 16 antes de que la embarcación volcara.
Tras el vuelco, la embarcación comenzó a humear y los navegantes se colocaron los chalecos salvavidas y se mantuvieron unidos en el agua. Las condiciones reportadas incluían olas de entre 60 y 120 cm y vientos de 29 km/h.
Lo más leído hoy:
Al llegar al área, el helicóptero MH-65 Dolphin desplegó a un nadador de rescate, quien ayudó a sacar del agua a tres de los sobrevivientes.
Posteriormente, el helicóptero MH-60S Marlin arribó al punto e izó al nadador de rescate de la Guardia Costera junto al cuarto sobreviviente.
La suboficial de tercera clase Tabitha Pearigen, guardia de guardia del Sector de Cayo Hueso, destacó el trabajo conjunto con la Marina y subrayó la importancia de medidas básicas de seguridad.
“Los navegantes hicieron muchas cosas bien, como usar chalecos salvavidas y mantenerse en contacto”, dijo, y recomendó revisar el pronóstico del tiempo, llevar el equipo adecuado y contar con un medio para pedir ayuda antes de zarpar.
A finales de diciembre, la Guardia Costera confirmó la interdicción de un grupo de personas a 64 kilómetros al sur de Cuba.
La USCG informó en su cuenta oficial de la red social X que una operación de interdicción marítima había culminado con la detención de seis migrantes cubanos que trataban de abandonar la isla.
La devolución a Cuba fue realizada por la tripulación del cutter William Trump, una embarcación frecuentemente utilizada en patrullajes del Caribe.
Preguntas frecuentes sobre el rescate de navegantes en Cayo Hueso
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo ocurrió el rescate de los navegantes en Cayo Hueso?
El rescate de los navegantes ocurrió después de que su bote volcara cerca de Cayo Hueso. Los cuatro individuos fueron localizados y salvados por un equipo de la Guardia Costera de EE.UU., que utilizó un helicóptero MH-65 Dolphin para desplegar un nadador de rescate. Los sobrevivientes lograron pedir ayuda a través de una radio portátil antes de que la embarcación se hundiera.
¿Qué medidas de seguridad ayudaron a los navegantes en el incidente cerca de Cayo Hueso?
El uso de chalecos salvavidas y la capacidad de pedir ayuda fueron clave para la seguridad de los navegantes. Además, mantenerse unidos en el agua y llevar el equipo adecuado para comunicarse fueron factores esenciales que permitieron su rescate exitoso.
¿Qué condiciones meteorológicas enfrentaron los navegantes durante el incidente?
Los navegantes enfrentaron olas de entre 60 y 120 cm y vientos de 29 km/h, condiciones que contribuyeron a que su embarcación volcara. Estas condiciones subrayan la importancia de verificar el pronóstico del tiempo antes de zarpar.
¿Cuál es la importancia de los protocolos de seguridad en el mar?
Los protocolos de seguridad en el mar son cruciales para prevenir accidentes y facilitar rescates. Incluyen llevar chalecos salvavidas, revisar el equipo de comunicación, y planificar el viaje teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Estos protocolos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia marítima.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.