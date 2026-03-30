Embajada de EE.UU. en Cuba apoya a cubanos de a pie y a presos políticos durante acto religioso

Diplomáticos de EE. UU. respaldan a cubanos en misa en La Habana

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El jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Roy Perrin, su esposa Michele y miembros de la comunidad diplomática estadounidense asistieron a los servicios del Domingo de Ramos en la Basílica de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja, y aprovecharon el momento para expresar su solidaridad con los cubanos de a pie y con los presos políticos.

La Embajada publicó imágenes del acto en sus redes sociales junto a un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre su intención: "En estos momentos de reflexión, nuestros pensamientos están con los cubanos de a pie que desean un mejor futuro y todos aquellos que siguen injustamente encarcelados".

La publicación utilizó el hashtag #ConCubanosDeAPie, una señal directa de respaldo a la sociedad civil cubana en un contexto de creciente presión diplomática sobre el régimen en materia de derechos humanos y libertad religiosa.

El gesto adquiere un peso simbólico particular en esta Semana Santa, dado que el régimen cubano ha prohibido procesiones en iglesias de La Habana y Granma durante estos días.

A ese historial de restricciones religiosas se suma la práctica documentada de detener casi todos los domingos a las Damas de Blanco cuando intentan asistir a misa para rezar por los presos políticos.

La presencia de diplomáticos estadounidenses en un acto de fe público en La Habana se enmarca en la estrategia de visibilidad y solidaridad con la sociedad civil que la Embajada ha mantenido bajo la dirección del jefe de misión Mike Hammer y su adjunto Perrin, quien ocupa el cargo desde agosto de 2025.

Perrin fue presentado oficialmente en una reunión con activistas, figuras de la oposición y familiares de presos políticos en la residencia del jefe de misión, lo que marcó desde el inicio el tono de su gestión.

El acto religioso de ayer se produce apenas dos semanas después de que el régimen anunciara la excarcelación de 51 personas, vinculando la medida a gestiones con el Vaticano y a la proximidad de la Semana Santa.

Según organizaciones de derechos humanos, al menos 760 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas en Cuba.

Sin embargo, el gobierno cubano no divulgó los nombres de los liberados ni confirmó si entre ellos había presos políticos.

Semanas antes, el viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío había descartado cualquier liberación de presos políticos.

El canciller Bruno Rodríguez justificó la medida como un acto de "buena voluntad" y parte de la "trayectoria humanitaria de la Revolución".