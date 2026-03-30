Embajada de EE.UU. en Cuba apoya a cubanos de a pie y a presos políticos durante acto religioso

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El jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Roy Perrin, su esposa Michele y miembros de la comunidad diplomática estadounidense asistieron a los servicios del Domingo de Ramos en la Basílica de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja, y aprovecharon el momento para expresar su solidaridad con los cubanos de a pie y con los presos políticos.
La Embajada publicó imágenes del acto en sus redes sociales junto a un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre su intención: "En estos momentos de reflexión, nuestros pensamientos están con los cubanos de a pie que desean un mejor futuro y todos aquellos que siguen injustamente encarcelados".
La publicación utilizó el hashtag #ConCubanosDeAPie, una señal directa de respaldo a la sociedad civil cubana en un contexto de creciente presión diplomática sobre el régimen en materia de derechos humanos y libertad religiosa.
El gesto adquiere un peso simbólico particular en esta Semana Santa, dado que el régimen cubano ha prohibido procesiones en iglesias de La Habana y Granma durante estos días.
A ese historial de restricciones religiosas se suma la práctica documentada de detener casi todos los domingos a las Damas de Blanco cuando intentan asistir a misa para rezar por los presos políticos.
La presencia de diplomáticos estadounidenses en un acto de fe público en La Habana se enmarca en la estrategia de visibilidad y solidaridad con la sociedad civil que la Embajada ha mantenido bajo la dirección del jefe de misión Mike Hammer y su adjunto Perrin, quien ocupa el cargo desde agosto de 2025.
Perrin fue presentado oficialmente en una reunión con activistas, figuras de la oposición y familiares de presos políticos en la residencia del jefe de misión, lo que marcó desde el inicio el tono de su gestión.
El acto religioso de ayer se produce apenas dos semanas después de que el régimen anunciara la excarcelación de 51 personas, vinculando la medida a gestiones con el Vaticano y a la proximidad de la Semana Santa.
Según organizaciones de derechos humanos, al menos 760 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas en Cuba.
Sin embargo, el gobierno cubano no divulgó los nombres de los liberados ni confirmó si entre ellos había presos políticos.
Semanas antes, el viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío había descartado cualquier liberación de presos políticos.
El canciller Bruno Rodríguez justificó la medida como un acto de "buena voluntad" y parte de la "trayectoria humanitaria de la Revolución".
Preguntas frecuentes sobre el apoyo de Estados Unidos a los cubanos y presos políticos
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el mensaje de la embajada de EE.UU. en Cuba durante el acto religioso?
El mensaje fue de apoyo y solidaridad con los cubanos de a pie y los presos políticos. Durante el acto religioso del Domingo de Ramos, el jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó su respaldo a la sociedad civil cubana y a los encarcelados por motivos políticos, utilizando el hashtag #ConCubanosDeAPie.
¿Qué simboliza la asistencia de diplomáticos estadounidenses a actos religiosos en Cuba?
La asistencia simboliza un gesto de solidaridad y apoyo a la sociedad civil cubana. La presencia de diplomáticos estadounidenses en actos religiosos es parte de una estrategia para visibilizar el respaldo a los cubanos que enfrentan restricciones a sus derechos fundamentales, especialmente en un contexto donde el régimen ha prohibido procesiones religiosas.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano ante las presiones internacionales sobre derechos humanos?
El régimen cubano anunció la liberación de 51 presos como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, no ha confirmado si estos incluyen presos políticos, a pesar de las presiones internacionales y las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la existencia de al menos 760 personas encarceladas por razones políticas en la isla.
¿Qué papel ha jugado el Vaticano en la situación de los presos políticos en Cuba?
El Vaticano ha sido parte de las gestiones para la excarcelación de algunos presos. El régimen cubano ha vinculado la liberación de 51 personas a las relaciones con la Santa Sede, aunque no ha detallado si entre los liberados hay presos políticos. La Iglesia Católica ha sido un canal de comunicación y mediación en estos procesos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.