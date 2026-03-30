Cubanos crean el polaquito eléctrico ante la escasez de gasolina

Así es el “polaquito” eléctrico creado en Cuba por la crisis

Un grupo de cubanos ha desarrollado un “polaquito” eléctrico como alternativa ante la escasez de gasolina que afecta al país, en medio de la crisis energética que golpea el transporte en la isla.

La iniciativa fue compartida en Facebook por Harvey Soblado, en el grupo Murasaki POWER, donde publicó un video mostrando el funcionamiento del vehículo y explicó que se trata del segundo prototipo de este tipo construido en Cuba.

Según explicó en el material, el equipo utilizó un motor de 2,000 watts combinado con una caja de 5,000 watts, además de ajustes técnicos y pruebas en distintos terrenos para mejorar el rendimiento del vehículo.

El propio Soblado señaló que el proyecto es el resultado del trabajo colectivo de varios mecánicos, entre ellos Richard y un especialista identificado como Contreras, radicado en Matanzas.

Durante la demostración, el vehículo evidenció una aceleración notable y capacidad para desplazarse en condiciones difíciles, lo que sus creadores consideran un avance dentro de las limitaciones tecnológicas y materiales existentes en Cuba.

El prototipo aún se encuentra en fase de desarrollo, con la intención de seguir realizando mejoras a partir de la experiencia acumulada en este segundo modelo.

Este tipo de iniciativas refleja cómo los cubanos buscan soluciones improvisadas ante la falta de combustible y recursos, en un contexto marcado por apagones, crisis económica y dificultades para la movilidad cotidiana.

Recientemente se viralizó en redes sociales un video de un triciclo eléctrico equipado con un panel solar integrado, capaz de recargarse mientras circula sin necesidad de gasolina ni conexión eléctrica.

El material, publicado en TikTok por el usuario @hectorrsp2358, se ha convertido en una muestra del ingenio cubano frente a la peor crisis de combustible que atraviesa la isla en décadas.

De igual forma, un ingenioso invento en medio de la crisis energética ha llamado la atención en redes sociales, luego de que se descubriera que un cubano logró adaptar un automóvil Fiat Polski para que funcione utilizando carbón vegetal como combustible, en respuesta a la severa escasez de gasolina que afecta al país.

Videos difundidos en internet muestran el auto equipado con un sistema instalado en la parte trasera que permite generar gas combustible a partir del carbón vegetal, una tecnología conocida como gasógeno o gasificación de biomasa.