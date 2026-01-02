El cubano @jimagua1983 ha causado sensación en TikTok con su peculiar invento: una casa rodante verde equipada con paneles solares, escaleras y hasta detalles artesanales que él mismo construyó. En el video, que ya acumula miles de visualizaciones, el creador bromea asegurando que “ni Tesla tiene esta tecnología”, mientras muestra orgulloso su vehículo adaptado.
“Después dicen que los cubanos no inventan. Mira esta pista, mi hermano. En Miami no hay esto. Ni Tesla se ha metido en esta talla”, dice entre risas el creador, mientras graba cada parte de su ingenioso proyecto: una pequeña vivienda móvil que, según él, funciona sin necesidad de pagar renta, luz ni techo.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios divertidos y admirados. “Nada más le falta el palomar en el techo”, escribió un usuario. Otro bromeó: “Eso es una casa Tesla”, mientras muchos aplaudían la creatividad del cubano: “Se acabó el vil de la renta”, “Tremendo trabajo y sin preocupaciones”, o “Tesla ve eso y se queda tieso y sin ideas”.
Aunque el tono del video es humorístico, muchos seguidores destacaron la inventiva que caracteriza a los cubanos dentro y fuera de la Isla. En tiempos de altos costos de vivienda y energía, la idea de un “hogar sobre ruedas con paneles solares” no solo provocó risas, sino también reflexión sobre la capacidad de adaptación y el ingenio criollo.
“Mi hermanito, viste qué clase de asca franda”, comentó luego el propio creador en tono de broma, respondiendo a quienes le pedían más detalles del invento. Entre carcajadas y admiración, su publicación se volvió un ejemplo más de cómo los cubanos, con pocos recursos, logran soluciones tan insólitas como ingeniosas.
Preguntas frecuentes sobre inventos creativos en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es el cubano que ha sorprendido con su invento en TikTok?
El cubano @jimagua1983 ha causado sensación en TikTok con su casa rodante verde equipada con paneles solares. Su invento ha llamado la atención por su originalidad y por la forma en que resuelve problemas cotidianos, como la necesidad de pagar por electricidad o renta, en un tono humorístico que ha resonado con muchos usuarios.
¿Qué características tiene la casa rodante de @jimagua1983?
La casa rodante creada por @jimagua1983 está equipada con paneles solares, escaleras y detalles artesanales que él mismo construyó. Es un ejemplo de cómo con ingenio se pueden crear soluciones habitacionales autosuficientes y sostenibles.
¿Por qué este invento ha sido tan bien recibido en las redes sociales?
El invento de @jimagua1983 ha sido bien recibido porque combina creatividad, humor y una solución práctica a problemas reales como los altos costos de vivienda y energía. Además, refleja el ingenio característico de los cubanos para adaptarse a situaciones difíciles.
¿Cómo se relaciona este invento con la situación actual en Cuba?
En el contexto de la crisis económica y energética en Cuba, inventos como el de @jimagua1983 destacan por mostrar cómo los cubanos recurren a la creatividad para superar desafíos diarios. Este tipo de soluciones reflejan una fuerte capacidad de adaptación y autogestión en un entorno de escasez de recursos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.