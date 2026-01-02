Ver más

El cubano @jimagua1983 ha causado sensación en TikTok con su peculiar invento: una casa rodante verde equipada con paneles solares, escaleras y hasta detalles artesanales que él mismo construyó. En el video, que ya acumula miles de visualizaciones, el creador bromea asegurando que “ni Tesla tiene esta tecnología”, mientras muestra orgulloso su vehículo adaptado.

“Después dicen que los cubanos no inventan. Mira esta pista, mi hermano. En Miami no hay esto. Ni Tesla se ha metido en esta talla”, dice entre risas el creador, mientras graba cada parte de su ingenioso proyecto: una pequeña vivienda móvil que, según él, funciona sin necesidad de pagar renta, luz ni techo.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios divertidos y admirados. “Nada más le falta el palomar en el techo”, escribió un usuario. Otro bromeó: “Eso es una casa Tesla”, mientras muchos aplaudían la creatividad del cubano: “Se acabó el vil de la renta”, “Tremendo trabajo y sin preocupaciones”, o “Tesla ve eso y se queda tieso y sin ideas”.

Aunque el tono del video es humorístico, muchos seguidores destacaron la inventiva que caracteriza a los cubanos dentro y fuera de la Isla. En tiempos de altos costos de vivienda y energía, la idea de un “hogar sobre ruedas con paneles solares” no solo provocó risas, sino también reflexión sobre la capacidad de adaptación y el ingenio criollo.

“Mi hermanito, viste qué clase de asca franda”, comentó luego el propio creador en tono de broma, respondiendo a quienes le pedían más detalles del invento. Entre carcajadas y admiración, su publicación se volvió un ejemplo más de cómo los cubanos, con pocos recursos, logran soluciones tan insólitas como ingeniosas.