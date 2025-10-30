Cubano muestra la antena casera con la que tuvo señal a internet en medio del huracán Melissa

Un cubano identificado como @elpelvico en TikTok mostró el ingenio con el que logró mantenerse conectado a internet en plena noche, mientras el huracán Melissa azotaba la ciudad de Holguín, donde reside, con fuertes lluvias y vientos.

En un video que se hizo viral, el joven aparece explicando, entre risas y ráfagas de viento, cómo fabricó una “antena casera de la NASA” para recuperar la señal.

“Caballero, les explico que al pélvico se le fue la señal, pero con este invento casero de la NASA vamos a buscar señal otra vez”, dice, mientras sostiene el improvisado artefacto en una ventana abierta, bajo la lluvia.

A pesar del peligro y el mal tiempo, el cubano continúa transmitiendo en vivo y narrando el paso del ciclón con humor: “enseguida estamos otra vez live, que sé que todos quieren ver el ciclón… pero tengo bien cerrado. Adelante para que no me explote la casa”, comenta entre risas.

Las imágenes muestran la antena artesanal, elaborada con materiales domésticos, y al joven intentando mantener la conexión.

Su ocurrencia despertó varios comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron su creatividad y la capacidad del cubano para “resolver” incluso en los momentos más difíciles.