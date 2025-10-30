Cubano muestra la antena casera con la que tuvo señal a internet en medio del huracán Melissa

Un cubano identificado como @elpelvico en TikTok mostró el ingenio con el que logró mantenerse conectado a internet en plena noche, mientras el huracán Melissa azotaba la ciudad de Holguín, donde reside, con fuertes lluvias y vientos.
En un video que se hizo viral, el joven aparece explicando, entre risas y ráfagas de viento, cómo fabricó una “antena casera de la NASA” para recuperar la señal.
“Caballero, les explico que al pélvico se le fue la señal, pero con este invento casero de la NASA vamos a buscar señal otra vez”, dice, mientras sostiene el improvisado artefacto en una ventana abierta, bajo la lluvia.
A pesar del peligro y el mal tiempo, el cubano continúa transmitiendo en vivo y narrando el paso del ciclón con humor: “enseguida estamos otra vez live, que sé que todos quieren ver el ciclón… pero tengo bien cerrado. Adelante para que no me explote la casa”, comenta entre risas.
Las imágenes muestran la antena artesanal, elaborada con materiales domésticos, y al joven intentando mantener la conexión.
Su ocurrencia despertó varios comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron su creatividad y la capacidad del cubano para “resolver” incluso en los momentos más difíciles.
Preguntas frecuentes sobre el ingenio cubano durante el huracán Melissa
¿Cómo logró el cubano @elpelvico mantener la conexión a internet durante el huracán Melissa?
@elpelvico utilizó una antena casera para captar señal de internet en medio del huracán Melissa, que azotaba la ciudad de Holguín. A pesar de las difíciles condiciones climáticas, el joven mostró su invento a través de un video en TikTok, donde explica cómo logró mantenerse conectado a internet.
¿Qué impacto tuvo el huracán Melissa en la provincia de Holguín?
El huracán Melissa causó inundaciones, derrumbes parciales de árboles y graves cortes de electricidad en Holguín. Las autoridades declararon la fase de alarma ciclónica y desplegaron brigadas para limpieza y poda preventiva, pero la población enfrentó la emergencia con importantes limitaciones en los servicios básicos.
¿Cómo afecta la falta de infraestructura a los cubanos durante los huracanes?
La falta de infraestructura en Cuba durante los huracanes complica enormemente la comunicación y la provisión de servicios básicos. La carencia de electricidad y las fallas en las comunicaciones dejan a muchas comunidades incomunicadas, obligando a los ciudadanos a recurrir a métodos improvisados para mantenerse informados y conectados.
¿Qué soluciones ingeniosas han adoptado los cubanos para sobrellevar los apagones?
Los cubanos han desarrollado soluciones creativas como antenas caseras, ventiladores artesanales y sistemas de energía solar para enfrentar los frecuentes apagones. Estas invenciones, que se vuelven virales en redes sociales, reflejan la resiliencia y el ingenio del pueblo cubano ante la escasez de recursos básicos.
