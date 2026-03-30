Trump destapa proyecto militar bajo el salón de baile de la Casa Blanca

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El presidente Donald Trump reveló este lunes, a bordo del Air Force One, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos construyen un enorme complejo militar subterráneo debajo del polémico salón de baile que se edifica en el Ala Este de la Casa Blanca.
"Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó", declaró Trump a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo.
El mandatario describió el salón de baile como una simple "cubierta" para la instalación militar que se levanta en las profundidades del complejo presidencial.
Trump mostró planos arquitectónicos y detalló las características del proyecto: "Tenemos cristales totalmente blindados; tenemos techos y cubiertas a prueba de drones".
Afirmó además que la obra va adelantada al cronograma previsto: "La obra está en construcción y vamos muy bien".
La existencia del componente militar no era del todo desconocida. El pasado jueves, durante una reunión de gabinete, Trump había admitido que ese elemento de seguridad nacional "se suponía debía permanecer en secreto", aunque aclaró: "Ahora ya no es ningún secreto; los militares lo deseaban más que nadie".
CNN ya había informado en enero de 2026 que Trump estaría reconstruyendo un búnker secreto bajo el Ala Este, pero fue una demanda judicial la que forzó la revelación pública del proyecto.
El Fondo Nacional para la Preservación Histórica presentó una demanda para detener la construcción del salón hasta que el presidente obtenga la aprobación del Congreso, alegando que las obras se realizan sin el aval legislativo necesario en un área de alto valor histórico y simbólico.
Esa demanda continúa bajo consideración de un juez federal, tras el rechazo de una orden de paralización provisional el 26 de febrero.
Trump justificó las medidas de seguridad en el contexto del conflicto armado que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán el 28 de febrero: "Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno".
El proyecto tiene un precedente histórico directo: el Ala Este fue construida en los años cuarenta precisamente para ocultar la edificación del Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, el búnker subterráneo ordenado por Franklin D. Roosevelt en 1942 tras el ataque a Pearl Harbor.
Ese mismo búnker albergó al vicepresidente Dick Cheney y otros altos funcionarios durante los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El salón de baile, diseñado para acoger entre 650 y 1,000 invitados, comenzó con un presupuesto de unos 200 millones de dólares que ha escalado hasta aproximadamente 400 millones, financiados con donaciones privadas de empresas como Apple, Amazon, Lockheed Martin y Coinbase.
La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó el proyecto por unanimidad en febrero, y la Comisión de Planificación de la Capital Nacional tiene previsto votar sobre él el 2 de abril.
Preguntas frecuentes sobre el proyecto militar secreto bajo la Casa Blanca
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ha revelado Donald Trump sobre el proyecto militar bajo la Casa Blanca?
Donald Trump reveló que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están construyendo un complejo militar subterráneo bajo el salón de baile de la Casa Blanca. Este proyecto salió a la luz debido a una demanda judicial y fue descrito por el presidente como una instalación con medidas de seguridad avanzadas, incluyendo cristales blindados y techos a prueba de drones.
¿Por qué se construye un complejo militar bajo la Casa Blanca?
El complejo militar se justifica en el contexto del conflicto armado que Estados Unidos e Israel han iniciado contra Irán. Trump argumentó que en la actualidad es necesario contar con tales medidas de seguridad para protegerse de posibles amenazas internacionales.
¿Cuál es el estado actual del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca?
El salón de baile, que servirá como cubierta del complejo militar, está en construcción y va adelantado al cronograma previsto. El proyecto, valorado inicialmente en 200 millones de dólares, ha escalado a aproximadamente 400 millones, financiados con donaciones privadas de empresas como Apple y Amazon.
¿Qué controversias rodean la construcción del salón de baile y el complejo militar?
La construcción ha sido objeto de una demanda por parte del Fondo Nacional para la Preservación Histórica. Este grupo alega que las obras se realizan sin la aprobación legislativa necesaria en un área de alto valor histórico. La demanda sigue bajo consideración de un juez federal.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.