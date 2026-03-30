Rubio advierte que el intento de Irán de controlar el Estrecho de Ormuz "nunca se permitirá que ocurra"

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió este lunes que Irán amenaza con establecer un sistema permanente en el Estrecho de Ormuz para decidir quién puede transitar por esas aguas internacionales, y fue categórico: Eso nunca se permitirá que ocurra.

Las declaraciones se producen en medio del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el 28 de febrero de 2026 con la "Operación Furia Épica", que destruyó instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow y causó la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Rubio subrayó que la amenaza iraní no afecta principalmente a Estados Unidos, sino al resto del mundo: obtenemos muy poca energía en este país a través del Estrecho de Ormuz. El resto del mundo obtiene mucho más.

El secretario de Estado hizo un llamado directo a la comunidad internacional para que tome nota de la situación, señalando que Europa y Asia tienen más en juego que Washington en este asunto.

Irán declaró "control completo" sobre el estrecho el 4 de marzo de 2026 y formalizó el bloqueo el 19 de marzo con minas, drones y misiles, dejando varados más de 2,000 barcos con 20,000 marineros y colapsando el tráfico naval en un 97%.

El precio del barril Brent superó los 126 dólares tras el bloqueo, frente a los 67 dólares registrados antes del conflicto, en una ruta que en condiciones normales canaliza entre el 20% y el 33% del petróleo y gas natural licuado mundial.

El pasado jueves, en una reunión del G7 en París, Rubio ya había calificado de "inaceptable" e "ilegal" la amenaza iraní de imponer un sistema de control sobre el paso marítimo, y precisó: "No estamos pidiendo a nadie que se una a la guerra, pero los países más impactados necesitan estar listos para hacer algo al respecto".

Irán rechazó el 25 de marzo una propuesta estadounidense de 15 puntos, exigiendo entre sus condiciones el reconocimiento de soberanía sobre el estrecho, mientras que 22 países exigieron la reapertura inmediata de la vía marítima el 21 de marzo, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania y Japón.

Este mismo lunes, el presidente Donald Trump publicó una dura advertencia en su red social, amenazando con destruir plantas eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras iraníes si no se alcanza un acuerdo y no se reabre el estrecho antes del 6 de abril de 2026.

Trump señaló al mismo tiempo estar en "serias conversaciones con un nuevo y más razonable régimen" iraní y reportó "gran progreso" en las negociaciones, lo que deja abierta la posibilidad de una salida diplomática antes de que venza el plazo.