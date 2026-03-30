Inicia enésima jornada de apagones masivos en Cuba con déficit superior a 1,800 MW

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Cuba amaneció este lunes sumida en una nueva jornada de apagones masivos, con la crisis energética profundizándose sin señales de solución a corto ni mediano plazo.

La Unión Eléctrica (UNE) confirma un escenario crítico en el que los apagones se mantienen de forma ininterrumpida durante todo el día, reflejo de un sistema colapsado tras años de deterioro, falta de inversión y gestión ineficiente.

Según el parte oficial, el domingo el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas y la situación se prolongó durante la madrugada.

La máxima afectación registrada alcanzó los 1696 MW a las 7:40 pm, una cifra que evidencia la incapacidad del sistema para cubrir la demanda nacional.

A las 6:00 am, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1160 MW frente a una demanda de 2290 MW, lo que dejó 1143 MW afectados.

Para el horario de la media, se estima una afectación aún mayor, de 1250 MW, lo que confirma la continuidad de los cortes eléctricos en amplias zonas del país.

El estado del sistema muestra múltiples fallas acumuladas.

En cuanto a las principales incidencias, se reportan cuatro unidades fuera de servicio por averías, localizadas en las centrales termoeléctricas de Santa Cruz, Felton y Antonio Maceo.

A esto se suman cinco unidades en mantenimiento, distribuidas en las termoeléctricas de Mariel, Renté y Nuevitas, lo que reduce aún más la ya limitada capacidad de generación.

Además, el propio informe reconoce 350 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica, lo que agrava un panorama ya marcado por la fragilidad estructural del sistema.

De cara al horario pico, las previsiones tampoco ofrecen alivio.

Se espera la entrada de la unidad 5 de Energás Jaruco con 20 MW y de la unidad 5 de la CTE Renté con 60 MW, aportes que resultan claramente insuficientes frente a una demanda estimada de 3050 MW.

Con una disponibilidad proyectada de apenas 1230 MW, el déficit ascendería a 1820 MW, con una afectación estimada de 1850 MW en ese momento crítico del día.

Aunque la UNE destacó que los 54 parques solares fotovoltaicos generaron 4389 MWh, con una potencia máxima de 663 MW en el horario de la media, estos aportes no logran compensar el enorme déficit estructural del sistema eléctrico.

La situación en La Habana también refleja el impacto de esta crisis.

Según la Empresa Eléctrica de la capital, el servicio estuvo interrumpido durante 14 horas y 13 minutos, con una afectación máxima de 210 MW a las 7:40 pm.

Además, fue necesario aplicar 55 MW de cortes por emergencia, y no fue posible restablecer completamente el servicio por déficit.

Al cierre del reporte, permanecían sin electricidad seis bloques, equivalentes a 219 MW, con un pronóstico de recuperación en horas de la mañana.

Este escenario confirma que los apagones son una condición permanente en la vida de los cubanos.

La prolongación de estas afectaciones, junto a la incapacidad del sistema para estabilizarse, pone en evidencia el deterioro acumulado de la infraestructura eléctrica, resultado de años de falta de mantenimiento, decisiones erráticas y una gestión que no ha logrado anticiparse ni responder con eficacia a la crisis.

Mientras tanto, la población continúa enfrentando jornadas marcadas por la incertidumbre, sin horarios claros de servicio y con cortes que afectan tanto la vida cotidiana como la actividad económica, en un país donde la electricidad se ha convertido en un recurso cada vez más escaso.