¿Cuándo empezó realmente el derrumbe de Cuba?: Un diario español busca el punto de quiebre de la isla

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Entre apagones interminables, escasez y una sensación creciente de desgaste, una pregunta vuelve a repetirse en la oscuridad de miles de hogares cubanos: ¿en qué momento todo se vino abajo?

Esa interrogante, que hoy forma parte del día a día en la isla, ha sido retomada por un análisis publicado en la prensa española, específicamente por el Diario Córdoba, que intenta reconstruir el largo camino que llevó del entusiasmo revolucionario al desencanto actual.

El texto no señala un único punto de quiebre, sino una sucesión de momentos que, poco a poco, fueron erosionando las promesas iniciales. Desde los primeros pasos tras 1959, cuando el poder comenzó a concentrarse en manos de Fidel Castro y se limitaron libertades, hasta decisiones económicas fallidas y episodios de represión que marcaron generaciones.

Para muchos, el desencanto empezó temprano, con la censura y el control ideológico que dejó claro que no había espacio para la disidencia. Para otros, el golpe definitivo llegó con la zafra de los 10 millones en 1970, un esfuerzo titánico que terminó en fracaso y agotó al país. También hay quienes apuntan al éxodo del Mariel en 1980 como señal inequívoca de que algo se había roto de forma irreversible.

El derrumbe de la Unión Soviética en los años 90 agravó la crisis y abrió una etapa de supervivencia marcada por apagones, hambre y desigualdades crecientes. El llamado “Período Especial” dejó cicatrices profundas que, lejos de cerrarse, parecen haberse reabierto en la Cuba actual.

Hoy, la isla vuelve a vivir jornadas de oscuridad total, con apagones nacionales, hospitales sin recursos y una economía que no logra sostener lo básico. La frustración se mezcla con el cansancio y una pregunta que ya no es solo histórica, sino profundamente personal.

El análisis también pone el foco en el modelo económico actual, señalando la concentración del poder en estructuras empresariales vinculadas a las Fuerzas Armadas, que controlan gran parte de la economía formal. Para algunos expertos, esto ha derivado en un sistema donde la promesa igualitaria quedó atrás, sustituida por nuevas desigualdades y privilegios.

Mientras tanto, la narrativa oficial sigue apuntando al embargo de Estados Unidos como causa central de la crisis. Sin embargo, incluso voces críticas dentro del propio debate cubano reconocen que el problema es más profundo y arrastra décadas de decisiones internas.

Más de seis décadas después de aquella promesa de “pan y libertad”, muchos cubanos sienten que ambas cosas escasean. Y aunque no haya consenso sobre el momento exacto en que todo cambió, lo que sí parece claro es que el desgaste no ocurrió de un día para otro, sino que fue acumulándose hasta desembocar en la realidad actual.

En medio de la incertidumbre, la pregunta sigue flotando en el aire —y en la oscuridad—: ¿cuándo fue que Cuba se fue a bolina?