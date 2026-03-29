¿Cuándo empezó realmente el derrumbe de Cuba?: Un diario español busca el punto de quiebre de la isla

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Entre apagones interminables, escasez y una sensación creciente de desgaste, una pregunta vuelve a repetirse en la oscuridad de miles de hogares cubanos: ¿en qué momento todo se vino abajo?
Esa interrogante, que hoy forma parte del día a día en la isla, ha sido retomada por un análisis publicado en la prensa española, específicamente por el Diario Córdoba, que intenta reconstruir el largo camino que llevó del entusiasmo revolucionario al desencanto actual.
El texto no señala un único punto de quiebre, sino una sucesión de momentos que, poco a poco, fueron erosionando las promesas iniciales. Desde los primeros pasos tras 1959, cuando el poder comenzó a concentrarse en manos de Fidel Castro y se limitaron libertades, hasta decisiones económicas fallidas y episodios de represión que marcaron generaciones.
Para muchos, el desencanto empezó temprano, con la censura y el control ideológico que dejó claro que no había espacio para la disidencia. Para otros, el golpe definitivo llegó con la zafra de los 10 millones en 1970, un esfuerzo titánico que terminó en fracaso y agotó al país. También hay quienes apuntan al éxodo del Mariel en 1980 como señal inequívoca de que algo se había roto de forma irreversible.
El derrumbe de la Unión Soviética en los años 90 agravó la crisis y abrió una etapa de supervivencia marcada por apagones, hambre y desigualdades crecientes. El llamado “Período Especial” dejó cicatrices profundas que, lejos de cerrarse, parecen haberse reabierto en la Cuba actual.
Hoy, la isla vuelve a vivir jornadas de oscuridad total, con apagones nacionales, hospitales sin recursos y una economía que no logra sostener lo básico. La frustración se mezcla con el cansancio y una pregunta que ya no es solo histórica, sino profundamente personal.
El análisis también pone el foco en el modelo económico actual, señalando la concentración del poder en estructuras empresariales vinculadas a las Fuerzas Armadas, que controlan gran parte de la economía formal. Para algunos expertos, esto ha derivado en un sistema donde la promesa igualitaria quedó atrás, sustituida por nuevas desigualdades y privilegios.
Mientras tanto, la narrativa oficial sigue apuntando al embargo de Estados Unidos como causa central de la crisis. Sin embargo, incluso voces críticas dentro del propio debate cubano reconocen que el problema es más profundo y arrastra décadas de decisiones internas.
Más de seis décadas después de aquella promesa de “pan y libertad”, muchos cubanos sienten que ambas cosas escasean. Y aunque no haya consenso sobre el momento exacto en que todo cambió, lo que sí parece claro es que el desgaste no ocurrió de un día para otro, sino que fue acumulándose hasta desembocar en la realidad actual.
En medio de la incertidumbre, la pregunta sigue flotando en el aire —y en la oscuridad—: ¿cuándo fue que Cuba se fue a bolina?
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Económica y Social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál ha sido el impacto de la caída de la Unión Soviética en la crisis actual de Cuba?
El derrumbe de la Unión Soviética en los años 90 agravó la crisis en Cuba, ya que significó la pérdida de un importante apoyo económico y político que había sostenido al régimen cubano. Esto dio inicio al llamado "Período Especial", marcado por apagones, hambre y desigualdades crecientes, cuyas cicatrices aún persisten y se han reabierto en la crisis actual.
¿Qué papel juega el modelo económico cubano en la crisis actual?
El modelo económico cubano actual ha contribuido significativamente a la crisis, al centrarse en una estructura controlada por las Fuerzas Armadas, lo que ha resultado en desigualdades y privilegios que contradicen la promesa de igualdad inicial de la revolución. Esta concentración de poder ha impedido el desarrollo de una economía autosostenible, continuando la dependencia de subsidios externos.
¿Cómo ha afectado la falta de petróleo venezolano la situación en Cuba?
La interrupción del suministro de petróleo venezolano ha agravado la crisis en Cuba, provocando apagones masivos, escasez de combustible y una parálisis en el transporte y la industria. Este corte de suministros ha dejado a la isla sin su principal fuente energética y ha acelerado el colapso del sistema económico cubano.
¿Qué consecuencias tiene la gestión del conglomerado militar GAESA en la economía cubana?
El conglomerado militar GAESA controla gran parte de la economía cubana, desde el turismo hasta el comercio minorista, lo que ha generado una concentración de recursos en manos de una élite vinculada al poder militar. Esta gestión ha sido criticada por provocar desigualdades económicas y limitar el acceso de la población a recursos básicos, contribuyendo al descontento social.
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