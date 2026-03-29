Reactor en Holguín busca descomponer plásticos a 500 grados para generar energía

Un emprendedor holguinero desarrolla en los talleres de la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio un prototipo de planta industrial capaz de convertir desechos plásticos en combustible mediante un reactor que opera a temperaturas de entre 400 y 500 grados Celsius.

El proyecto se llama Pyralis y su creador, Alejandro Ortiz Ávila, basa la tecnología en el proceso de pirólisis: la descomposición termoquímica de materiales en ausencia de oxígeno para obtener hidrocarburos a partir de residuos, reportó el oficialista Canal Caribe.

Ortiz Ávila explicó que la planta se encuentra actualmente en fase de montaje. "Ahora mismo la planta está en una etapa de montaje que es ya terminando la acumulación del reactor en el tema de sellaje para poder pasar al tema de la condensación", señaló.

El reactor, de diseño horizontal y fabricado con desechos industriales reciclados, es la estructura más visible del prototipo y será el núcleo del proceso termoquímico.

Sobre la complejidad del proceso a escala industrial, el emprendedor fue directo: "Ya cuando hablamos de pirólisis industrial, justamente para el tema de lograr combustibles utilizables con el plástico, sí es bien complejo porque es un reactor que trabaja en ausencia de oxígeno, que llega a temperaturas entre 400 y 500 grados, que lo que hace es descomponer en partículas el material, en este caso los desechos plásticos".

Según datos del dossier del proyecto, por cada 100 kilogramos de desechos plásticos procesados el sistema puede generar hasta 100 litros de aceites pirolíticos, que servirían como base para producir gasolina y diésel.

El combustible obtenido se destinaría inicialmente a servicios esenciales como ambulancias, en un país que produce apenas 40,000 barriles de petróleo diarios cuando necesita 110,000.

Pyralis es la primera empresa de base tecnológica incubada desde sus inicios en el Parque Científico, Tecnológico e Industrial de Holguín, fundado en 2025.

El presidente del parque, el DrC. Carlos Rafael Batista Matamoros, destacó el alcance del proyecto: "Es ciencia aplicada que va a tener un impacto tanto en el ámbito social como en el mercado, porque se constituye como una empresa".

Ortiz Ávila reconoció el papel clave de esa institución: "El Parque Científico Tecnológico ha sido el amparo constitucional en todo sentido, porque no solamente nos avala para poder montar la planta, sino también que nos apoya con personal científico, con personal preparado para validar entonces nuestra tecnología".

El proyecto también contempla la instalación de puntos de recogida comunitaria de residuos plásticos, con un primer punto previsto en una antigua guarapera del barrio Vista Alegre en Holguín, y un esquema de incentivos para los barrios con mayor nivel de recolección.

Cuba genera más de 40,000 toneladas anuales de desechos plásticos, de las cuales solo recicla el 10%, lo que representa tanto un problema ambiental grave como una potencial fuente de materia prima para iniciativas como esta.

El proyecto surge en el contexto de la peor crisis energética que atraviesa la isla en décadas, con déficits de generación eléctrica de hasta 2,040 MW y apagones que afectan al 64% de la población, agravados por la suspensión de envíos venezolanos y los recortes de importaciones mexicanas.

Antes de poder aportar soluciones concretas, Pyralis deberá transitar por una etapa de pruebas, certificar la calidad de los combustibles obtenidos y evaluar su escalado industrial, pasos que determinarán si la iniciativa puede convertirse en una respuesta real a la crisis de combustibles que padece el país.