Golpe judicial a Trump: frenan intento de quitar fondos a NPR y PBS

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Un juez federal bloqueó de forma permanente este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el financiamiento federal a la Radio Pública Nacional (NPR) y al Servicio Público de Radiodifusión (PBS), en un fallo que representa un revés significativo para la administración.

El juez Randolph Moss, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington D.C., emitió una resolución de 62 páginas en la que declaró ilegal la directiva presidencial, determinando que viola la Primera Enmienda de la Constitución al constituir discriminación por punto de vista y represalia contra ambos medios por su cobertura periodística, de acuerdo con la agencia AP.

La orden ejecutiva en cuestión, denominada Ending Taxpayer Subsidization of Biased Media (EO 14290), fue firmada por Trump el primero de mayo de 2025 y ordenaba a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) y a todas las agencias federales cesar la financiación directa e indirecta a NPR y PBS.

Trump justificó la medida argumentando que ambos medios difunden "propaganda radical y woke" y que el financiamiento público es obsoleto en un panorama mediático diverso.

El juez Moss rechazó los argumentos del Departamento de Justicia y determinó que la orden cruzó una línea constitucional al usar "el poder de la bolsa" para castigar el discurso que el presidente desaprueba. Este fallo sienta un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia de financiamiento a medios de comunicación.

En su fallo, el magistrado señaló que la medida "señala a dos emisores y, sobre la base de su discurso, les prohíbe participar en todos los programas financiados federalmente". La directora de la CPB había calificó entonces la orden ejecutiva de Trump como flagrantemente ilegal desde el momento de su firma.

La batalla legal se intensificó después de que NPR hubiera presentado una demanda judicial el 27 de mayo de 2025 contra la administración. Esta ofensiva contra los medios públicos se enmarca en una estrategia más amplia que también incluyó despidos masivos en la Voz de América.