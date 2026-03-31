China y Pakistán proponen plan de cinco puntos para frenar la guerra en Oriente Medio

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Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, presentaron este martes en Pekín una iniciativa conjunta de cinco puntos para "restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio", según información publicada por la agencia oficial china Xinhua.

Ambos países piden el cese inmediato de las hostilidades, el inicio de conversaciones de paz lo antes posible, la garantía de la seguridad de los objetivos no militares, la protección de la seguridad de la navegación y la salvaguardia de la primacía de la Carta de las Naciones Unidas.

La propuesta, a la que tuvo acceso EFE, hace hincapié en la necesidad de "realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto" así como de "permitir la entrada de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas".



En cuanto a las conversaciones de paz, instan a "respetar la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y la seguridad" no solo de Irán, sino de los Estados del Golfo, que han sido atacados por Teherán.

La iniciativa reclama "detener de inmediato los ataques contra civiles y objetivos no militares" y "cumplir plenamente con el derecho internacional humanitario".

Ello incluye las agresiones contra instalaciones energéticas, plantas desalinizadoras, infraestructuras eléctricas e instalaciones nucleares civiles, luego de que algunas estructuras de la zona hayan sido atacadas.

En cuanto a la seguridad de la navegación, afectada tras el cierre de facto del estrecho de Ormuz por fuerzas iraníes, China y Pakistán instan a "proteger la seguridad de los buques y tripulaciones que permanecen retenidos en las aguas interiores del estrecho de Ormuz, a organizar cuanto antes el paso seguro de buques civiles y comerciales y a restablecer la navegación normal en el estrecho lo antes posible".

El comunicado, según el reporte de EFE, cuenta el apoyo de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes coinciden en que extender el conflicto "no favorece a nadie y solo conduciría a la muerte y la destrucción".

"El diálogo y la diplomacia son los únicos medios viables para resolver el conflicto", señala el texto, que pide un diálogo entre las partes enfrentadas durante el cual "no deben usar ni amenazar con usar la fuerza".

La propuesta llega en un momento de extrema tensión regional, tras registrarse más de 4,800 muertos en territorio iraní como consecuencia del conflicto en curso en la zona.

El contexto se agravó cuando Irán bloqueó formalmente el 19 de marzo el Estrecho de Ormuz, una decisión que desencadenó una escalada diplomática y militar sin precedentes en la región.

Los cancilleres de Arabia Saudí, Turquía y Egipto se reunieron para abordar la crisis, en una señal de que la comunidad internacional busca activamente vías de desescalada.

Pakistán se ha posicionado como intermediario clave entre las partes en conflicto, aprovechando sus vínculos históricos tanto con el mundo árabe como con Irán y su relación estratégica con China.

Mientras tanto, Trump ha extendido su ultimátum a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, manteniendo la presión sobre Teherán en medio de los esfuerzos diplomáticos internacionales.