Marco Rubio recibe a María Corina Machado en el Departamento de Estado

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La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la sede del Departamento de Estado en Washington, en un encuentro anunciado oficialmente en X por la Vocería Oficial de Venezuela y confirmado, además, por la agenda pública del Departamento de Estado.

El encuentro, programado para las 10:00 a.m., es el tercero de alto nivel entre ambos en menos de tres meses, en el marco del proceso de transición política que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

La primera reunión oficial entre Rubio y Machado tuvo lugar el 28 de enero, a puerta cerrada en el Departamento de Estado, el mismo día en que el secretario compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y señaló que Machado "puede formar parte" del proceso de transición venezolano.

Tras ese primer encuentro, Machado publicó que el encuentro confirma la prioridad que el gobierno del presidente Trump le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela.

El 7 de marzo, Machado sostuvo su segunda reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, en la que también participaron Rubio y la jefa de gabinete Susie Wiles, para discutir la hoja de ruta de la transición en Venezuela.

Durante su estancia en Washington, Machado también se reunió con 17 senadores y 27 congresistas para transmitir el "enorme potencial" de una Venezuela democrática.

El telón de fondo de este nuevo encuentro es la tensión entre el pragmatismo de Washington —que trabaja con la presidenta interina Delcy Rodríguez en acuerdos en los que ya han logrado acuerdos concretos en materia petrolera— y las exigencias de la oposición liderada por Machado, que insiste en elecciones libres, justicia para las víctimas del chavismo y el desmantelamiento completo de las estructuras del régimen.

Estados Unidos reconoció formalmente el gobierno interino de Rodríguez el 9 de marzo, tras su designación por el Tribunal Supremo de Justicia días después de la captura de Maduro. Mientras tanto, la transición en Venezuela es a la venezolana, según ha subrayado la propia Machado.

El pasado lunes, Rubio aseguró que la vida civil vuelve a Venezuela, en declaraciones que coinciden con la apertura de espacios políticos en el país, entre ellos el hecho de que el partido de Machado abrió sede en Venezuela el 28 de marzo.