Pollito Tropical enciende la polémica: "No quiero ni necesito ser mujer"

El influencer cubano Pollito Tropical volvió a dejar las cosas claras de una vez por todas: usar vestidos, pelucas y maquillaje no significa querer ser mujer, y no piensa cansarse de repetirlo.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Randy Álvarez —su nombre real— grabó el momento mientras elegía el atuendo perfecto para un evento y aprovechó para responder, con su característico desparpajo, a quienes lo critican por su forma de vestir.

"No me voy a cansar nunca de explicarles a muchos de ustedes que yo no quiero ser mujer y aparte que no necesito ser mujer y que nunca voy a ser mujer", arrancó el influencer con toda la energía que lo caracteriza, mientras revisaba varios vestidos frente a la cámara.

Captura Instagram / Pollito Tropical

El clip, grabado de forma completamente espontánea, muestra a Pollito descartando opciones con criterio propio: dejó a un lado un vestido con detalles dorados porque, según explicó, "el dorado y plateado me hace mucho ruido", y se decantó finalmente por un modelo strapless que, según él, era la mejor opción para la ocasión.

Pero más allá de la sesión de moda improvisada, el mensaje central del video fue una respuesta directa a los comentarios negativos que recibe de manera recurrente en redes sociales. "Ahora, que yo me vea hermosa con una peluca y un maquillito, una cosa así sutil, no es culpa mía. Hay personas que nacen lindas", dijo lanzando una pulla que no pasó desapercibida.

Captura Instagram / Pollito Tropical

Pollito dejó en claro que su estética —vestidos, pelucas, maquillaje— forma parte de su expresión personal, no de una declaración de identidad de género. "Cuando tú me veas vestido de mujer, no pierdas tu tiempo dejándome ese comentario: 'Un hombre queriendo ser mujer'", advirtió a sus detractores.

Y para quienes insisten en llenarle los comentarios de críticas, el influencer no se guardó nada: "Es que te llenas de odio. Si eres mujer te llenas de odio al verme tan linda. Y entonces tú con tu cara y cuerpo de saco de papa no puedas llegar a este nivel. Tan sencillo".

Al final del clip, antes de despedirse porque lo estaban llamando, cerró con la misma firmeza con la que empezó: "Vuelvo y te repito, no quiero ser mujer."