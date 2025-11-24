Tras una semana de ausencia, el carismático influencer cubano Randy Álvarez, conocido como Pollito Tropical, regresó de forma sorpresiva a “La Casa de Alofoke 2”, el popular reality dominicano que lo vio despedirse por motivos de salud mental. Su reaparición, celebrada por miles de seguidores, se ha convertido en uno de los momentos más comentados del entretenimiento digital de la jornada.

Fiel a su estilo, en la cuenta de Pollito compartieron su entrada al reality con un mensaje que conmovió a su comunidad: “Quien de sus cenizas se levanta es mucho más fuerte. Este regreso es por ustedes”. Sus palabras, sencillas pero poderosas, recorrieron las redes como símbolo de gratitud y superación personal.

La noticia de su regreso desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores, que no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo y alegría. “Otra vez lo hicimos, Pollito. Nos dijiste que si queríamos que regresaras escribiéramos a Alofoke, y lo hicimos”, escribió una admiradora, reflejando el vínculo tan especial que mantiene con su público.

El regreso de Pollito fue posible gracias al visto bueno del productor dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, quien accedió a su reincorporación ante la abrumadora respuesta del público. En pocas horas, el nombre del influencer volvió a ser tendencia en República Dominicana, Miami y entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

Su entrada a la casa fue tan espontánea y carismática como él: sonriente, confiado y con una corona en la cabeza que refleja que se siente como una auténtica reina. Fue recibido con aplausos y abrazos por sus compañeros, mientras los espectadores celebraban el regreso del que muchos consideran el alma del reality.

Con más de un millón de suscriptores en YouTube y una sólida comunidad en redes sociales, Pollito Tropical se consolida como una de las figuras más queridas del entretenimiento digital latino. Su regreso a “La Casa de Alofoke” no es solo una nueva etapa televisiva, sino también una muestra de madurez, gratitud y fortaleza personal. ¡A brillar de nuevo, Pollito!